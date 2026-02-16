13 lutego media obiegła wstrząsająca wiadomość o śmierci Bożeny Dykiel. Aktorka, znana przede wszystkim z serialu „Na Wspólnej”, została pożegnana we wzruszających słowach przez najbliższych, przyjaciół oraz kolegów z branży. Teraz głos zabrała także jej serialowa wnuczka, Julia Chatys, która wyznała, czy pojawi się na pogrzebie Bożeny Dykiel.

Julia Chatys w poruszającym wyznaniu ws. pogrzeby Bożeny Dykiel

Bożena Dykiel zmarła w wieku 77 lat, pozostawiając po sobie bogaty dorobek aktorski. Według medialnych doniesień pogrzeb aktorki ma mieć charakter państwowy, jednak dokładna data i miejsce uroczystości nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości.

W jednym z ostatnich wywiadów Julia Chatys, znana jako serialowa wnuczka Bożeny Dykiel, zabrała głos w sprawie pogrzebu aktorki. W rozmowie z portalem Kozaczek.pl wyznała, że wiadomość o jej odejściu była dla niej bardzo trudna do przyjęcia. Zapytana o swoje uczucia związane z uroczystością pogrzebową, odpowiedziała wprost.

Nie myślę o tym. No nie myślę. Nie chcę wyznała szczerze.

W dalszej rozmowie Julia Chatys zapowiedziała, że planuje pojawić się na pogrzebie Bożena Dykiel. To jednak nie wszystko. Aktorka zaznaczyła, że chce również odwiedzać jej grób w wolnych chwilach, by w ten sposób pielęgnować pamięć o zmarłej.

Tak, tak, oczywiście. No nie tylko będę na pogrzebie, ale będę wtedy, kiedy będę mogła odwiedzić, porozmawiać - dodała aktorka.

Tak najbliżsi zapamiętają Bożenę Dykiel

Najbliżsi przyjaciele Bożeny Dykiel oraz jej znajomi z branży zabrali głos zaraz po informacji o jej odejściu. W sieci pojawiło się wiele poruszających pożegnań. Wśród osób, które publicznie ją wspominały, znaleźli się m.in. Artur Barciś, Karol Strasburger, Wiktor Zborowski oraz Łukasz Maciejewski. W emocjonalnych słowach podkreślali jej ciepło, wyjątkowość oraz imponujący dorobek artystyczny, przywołując najsłynniejsze role aktorki.

Na antenie programu „Dzień dobry TVN” również wyemitowano materiał poświęcony Bożenie Dykiel. W studiu wspominali ją m.in. Sylwia Gliwa, Maria Gładkowska, Mieczysław Hryniewicz oraz Julia Chatys. Najbardziej poruszające okazało się jednak wyznanie Julii Chatys.

a nie mam babci i nigdy nie miałam, więc to była dla mnie właśnie taka relacja babci z wnuczką. Zawsze się pytała, czy wszystko jest w porządku, czy na pewno sobie radzę, zawsze mi mówiła, że nie mogę sobie pozwolić nikomu w kaszę dmuchać, że zawsze muszę pamiętać, co jest ważne i zawsze kierować się sercem. Jak przyszłam pierwszy raz na plan, to powiedziała: ,,Witaj w rodzinie Jula'', to też było ważne, miałam 15-16 lat i ''core'' całej rodziny, i pani Bożenka, i Mieciu, mnie przyjął - powiedziała wzruszona.

Zobacz również:

Julia Chatys, fot. VIPHOTO/East News