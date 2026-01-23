David Beckham skłócony z ojcem przez pięć lat. Teraz historia się powtarza

David Beckham, legendarny piłkarz i ikona popkultury, przez pięć lat nie rozmawiał ze swoim ojcem Tedem Beckhamem. Relacja ojca i syna została zerwana z powodu konfliktu, którego szczegóły nie zostały publicznie ujawnione. Wiadomo jednak, że David zarzekał się, iż nie wybaczy ojcu.

Dopiero dramatyczne wydarzenia w 2007 roku - stan zagrożenia życia Teda Beckhama - sprawiły, że ojciec i syn zakopali topór wojenny. Od tego czasu ich relacja stopniowo się poprawiała. Obecnie 50-letni David i jego 77-letni ojciec są ze sobą bardzo blisko.

Syn Victorii i Davida Beckhamów uderzył w rodziców

19 stycznia 2026 roku Brooklyn Beckham, syn Davida i Victorii Beckhamów, opublikował w mediach społecznościowych mocny wpis. Zarzucił swoim rodzicom kontrolowanie jego życia, mieszanie się w małżeństwo z Nicolą Peltz i podburzanie braci przeciwko niemu. 26-latek zapowiedział także publikację książki, w której ma ujawnić rodzinne sekrety.

Według informacji prasowych, do rodzinnego konfliktu Brooklyna i jego rodziców włączyła się nawet była asystentka i rzekoma kochanka Davida Beckhama. To dodatkowo skomplikowało sytuację, która zaczyna przypominać przeszłość samego Davida.

Informatorzy „The Sun” przekazali, że David i Victoria Beckham mają nadzieję na poprawę relacji z Brooklynem. Zdają sobie sprawę z powagi sytuacji i z faktu, że historia z przeszłości może się powtórzyć. David Beckham przypomniał, jak trudna była jego droga do pojednania z ojcem Tedem.

To smutne przypomnienie tego, jak musiał się czuć Ted, kiedy David zwrócił się przeciwko niemu wiele lat temu czytamy w „The Sun”.

David Beckham doczekał się aprobaty ojca dopiero po 100. meczu

David Beckham w rozmowie z Jamesem Cordenem w 2024 roku przyznał, że przez ponad dwie dekady walczył o aprobatę ojca. Choć zdobył sześć tytułów mistrza Premier League, dwa Puchary Anglii, cztery Community Shields i wygrał Ligę Mistrzów, słowa uznania usłyszał dopiero po swoim setnym występie w reprezentacji Anglii.

Mój tata nigdy nie powiedział mi, że dobrze sobie radzę, aż do mojego setnego występu w reprezentacji. Wtedy po raz pierwszy odwrócił się do mnie i powiedział: „Udało ci się, chłopcze” wspominał David Beckham.

