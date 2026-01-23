David Beckham skłócony z ojcem przez pięć lat. Teraz historia się powtarza

Ujawniono kolejny konflikt w rodzinie Beckhamów. Problemy gwiazd narastają
David Beckham przez pięć lat nie utrzymywał kontaktu ze swoim ojcem Tedem. Teraz historia zatacza koło - jego syn Brooklyn publicznie oskarża rodziców o niszczenie jego życia i relacji. Czy Beckhamowie są w stanie uratować wizerunek?
David Beckham, legendarny piłkarz i ikona popkultury, przez pięć lat nie rozmawiał ze swoim ojcem Tedem Beckhamem. Relacja ojca i syna została zerwana z powodu konfliktu, którego szczegóły nie zostały publicznie ujawnione. Wiadomo jednak, że David zarzekał się, iż nie wybaczy ojcu.
Dopiero dramatyczne wydarzenia w 2007 roku - stan zagrożenia życia Teda Beckhama - sprawiły, że ojciec i syn zakopali topór wojenny. Od tego czasu ich relacja stopniowo się poprawiała. Obecnie 50-letni David i jego 77-letni ojciec są ze sobą bardzo blisko.
Syn Victorii i Davida Beckhamów uderzył w rodziców
19 stycznia 2026 roku Brooklyn Beckham, syn Davida i Victorii Beckhamów, opublikował w mediach społecznościowych mocny wpis. Zarzucił swoim rodzicom kontrolowanie jego życia, mieszanie się w małżeństwo z Nicolą Peltz i podburzanie braci przeciwko niemu. 26-latek zapowiedział także publikację książki, w której ma ujawnić rodzinne sekrety.
Według informacji prasowych, do rodzinnego konfliktu Brooklyna i jego rodziców włączyła się nawet była asystentka i rzekoma kochanka Davida Beckhama. To dodatkowo skomplikowało sytuację, która zaczyna przypominać przeszłość samego Davida.
Informatorzy „The Sun” przekazali, że David i Victoria Beckham mają nadzieję na poprawę relacji z Brooklynem. Zdają sobie sprawę z powagi sytuacji i z faktu, że historia z przeszłości może się powtórzyć. David Beckham przypomniał, jak trudna była jego droga do pojednania z ojcem Tedem.
To smutne przypomnienie tego, jak musiał się czuć Ted, kiedy David zwrócił się przeciwko niemu wiele lat temu
David Beckham doczekał się aprobaty ojca dopiero po 100. meczu
David Beckham w rozmowie z Jamesem Cordenem w 2024 roku przyznał, że przez ponad dwie dekady walczył o aprobatę ojca. Choć zdobył sześć tytułów mistrza Premier League, dwa Puchary Anglii, cztery Community Shields i wygrał Ligę Mistrzów, słowa uznania usłyszał dopiero po swoim setnym występie w reprezentacji Anglii.
Mój tata nigdy nie powiedział mi, że dobrze sobie radzę, aż do mojego setnego występu w reprezentacji. Wtedy po raz pierwszy odwrócił się do mnie i powiedział: „Udało ci się, chłopcze”
