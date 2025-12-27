5 grudnia 2025 roku w Londynie odbył się doroczny koncert kolęd „Together at Christmas”, organizowany przez księżną Kate. To wydarzenie od lat gromadzi członków rodziny królewskiej i bliskich przyjaciół, stając się jednym z najważniejszych świątecznych momentów w kalendarzu Middletonów. Tym bardziej zaskakująca była nieobecność młodszej siostry księżnej, Pippy Middleton. To pierwszy raz od lat, gdy zabrakło jej u boku Kate podczas tej uroczystości.

Jej absencja nie przeszła niezauważona – media natychmiast podchwyciły temat, a w mediach społecznościowych rozpętała się fala spekulacji. Czy między siostrami pojawił się konflikt? Czy relacja, kiedyś określana jako bardzo bliska, uległa osłabieniu?

Grand Prix Abu Zabi zamiast rodzinnego wydarzenia

W dniu koncertu Pippa Middleton przebywała z mężem, Jamesem Matthewsem, na Grand Prix w Abu Zabi. Jak podają media, była to wcześniej zaplanowana podróż, wynikająca z zawodowych obowiązków Jamesa – byłego kierowcy wyścigowego, a obecnie członka zarządu zespołu William Racing. Obecność na tak prestiżowym wydarzeniu motorsportowym miała być związana z ich obowiązkami i zainteresowaniami.

Według cytowanego przez Radar Online informatora, udział w Grand Prix nie miał na celu zlekceważenia siostrzanych więzi.

Pippa jest coraz bardziej zajęta podróżami i zobowiązaniami zawodowymi. Udział w Grand Prix Abu Zabi z Jamesem był dla nich obojga ważnym wydarzeniem i po prostu zbiegł się w czasie z koncertem kolęd

Internauci ostro o Pippie

Choć oficjalne stanowiska próbują łagodzić atmosferę, internauci nie pozostawili na Pippie suchej nitki. W mediach społecznościowych, zwłaszcza na platformie X (dawniej Twitter), pojawiły się liczne komentarze sugerujące, że relacje między siostrami od dawna są napięte.

Jeden z użytkowników napisał:

Pippa nurkowała z jachtu, kiedy Kate przechodziła operację związaną z komórkami przedrakowymi. I nie towarzyszyła Kate na żadnym meczu Wimbledonu w tym roku

Kolejna osoba komentowała:

One nie rozmawiają ze sobą od bardzo dawna!

Jeszcze inny internauta nawiązał do kontrowersyjnego wywiadu, w którym Pippa miała powiedzieć, że „Kate nie była chora w tradycyjnym sensie”, co uznano za ogromne faux pas.

Te komentarze rozgrzały atmosferę wokół relacji sióstr, podsycając spekulacje o kryzysie w rodzinie Middletonów.

Mimo licznych głosów sugerujących pogorszenie kontaktów, źródło cytowane przez Radar Online w grudniu 2025 roku stanowczo zaprzeczyło, jakoby miało dojść do konfliktu.

Relacje Kate i Pippy są naprawdę solidne. Pippa po prostu miała w tym roku ochotę na coś innego i poinformowała Kate, że wróci na koncert w przyszłym roku. To wydarzenie stało się ważną tradycją w kalendarzu rodziny Middletonów, więc Pippa przepraszała, że nie mogła się pojawić, ale między siostrami wszystko jest w porządku

Dodatkowo, źródło dodało, że Pippa od lat wspiera swoją siostrę, choć teraz skupia się na własnym życiu zawodowym i prywatnym.

Księżna Kate na czerwonym dywanie po dwóch latach przerwy Jonathan Buckmaster/Associated Press/East News

Zobacz także: Tak zmieniła się "Mama na obrotach" w zaledwie rok. Fani przecierają oczy