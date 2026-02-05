Najpierw Andziaks i Luka a teraz Wersow i Friz. Pokazali reakcję córeczki na ciążę
Tak mała Maja zareagowała na to, że będzie miała rodzeństwo. Wideo, na którym Wersow i Friz informują córeczkę o ciąży, rozczuliła internautów: "Reakcja Majuski to coś wspaniałego. Bardzo bardzo cieszę się Waszym szczęściem". To najsłodsze, co dziś zobaczycie.
Wersow i Friz spodziewają się drugiego dziecka. Chociaż jeszcze nie zdradzili, czy spodziewają się chłopca czy dziewczynki, nie ukrywają swojego szczęścia. Właśnie opublikowali film, w którym pokazali, jak ich 2,5 letnia córeczka zareagowała na to, że zostanie starszą siostrzyczką.
Reakcja Mai na ciążę Wersow
Weronika i Karol Wiśniewscy podzielili się przesłodkim nagraniem, które dokumentuje reakcję małej Mai na to, że niedługo będzie miała rodzeństwo. Wersow i Friz nagrali rodzinne nagranie, na którym mówią córce o tym, że ich rodzina się powiększy:
Maja pamiętasz, jak mówiliśmy Ci, jak tata i mama się Ciebie pytali, czy chcesz mieć siostrę albo brata, takiego dzidziusia?
"Tak" - powiedziała dziewczynka. Wersow kontynuowała:
Pamiętasz, jak masz lalę i jest dzidzi i mała dzidzi. Chciałabyś, żeby w domu była taka dzidzia?
"Tak" - odpowiedziała Maja. Wersow dodała:
Mamusia teraz ma w brzuszku takiego dzidziusia
U mamy urośnie taaki duży brzuch
To zdecydowanie będzie przepiękna pamiątka na lata.
Wersow i Friz zostaną rodzicami po raz drugi
O tym, że Wersow jest w drugiej ciąży, razem z Frizem i małą Mają poinformowali w styczniu 2026 roku. Chwilę wcześniej poinformowali swoich fanów, że wyprowadzają się ze swojego luksusowego domu, do którego wprowadzili się zaledwie kilka lat temu. Wydało się, że chwilowo zamieszkają w należącym do Karola Wiśniewskiego domu, w którym nagrywany był pierwszy sezon "Genzie", a docelowo szukają czegoś, co znajdzie się bliżej centrum Krakowa. Teraz wydało się, że powodem takich zmian jest fakt, że niedługo ich rodzina znowu się powiększy. Pierwsza córka Wersow i Friza przyszla na świat w czerwcu 2023 roku. Szczęśliwi rodzice jednak nie wyjawili jeszcze płci swojej drugiej pociechy.
Wśród influencerek panuje obecnie prawdziwy baby boom. Narodzin drugiego dziecka oczekuje również Lil Masti, a Andziaks i Luka niedawno powitali na świecie synka.
Nie tylko Wersow i Friz. Andziaks i Luka też nagrali reakcję Charlie na rodzeństwo
Wszyscy czekali na reakcję córki Andziaks i Luki na wieść o rodzeństwie. I chociaż film o takim tytule pojawił się w sieci, rodzice wytłumaczyli, że nie pokażą nagrania z tego momentu, ponieważ był dla dziewczynki trudny. Mała Charlie potrzebowała więcej czasu, by oswoić się z wieściami. Dziś jest szczęśliwą siostrzyczką, a Andziaks niedawno podzieliła się nagraniem z pierwszego spotkania 5-latki z bratem.
