Wersow i Friz spodziewają się drugiego dziecka. Chociaż jeszcze nie zdradzili, czy spodziewają się chłopca czy dziewczynki, nie ukrywają swojego szczęścia. Właśnie opublikowali film, w którym pokazali, jak ich 2,5 letnia córeczka zareagowała na to, że zostanie starszą siostrzyczką.

Reakcja Mai na ciążę Wersow

Weronika i Karol Wiśniewscy podzielili się przesłodkim nagraniem, które dokumentuje reakcję małej Mai na to, że niedługo będzie miała rodzeństwo. Wersow i Friz nagrali rodzinne nagranie, na którym mówią córce o tym, że ich rodzina się powiększy:

Maja pamiętasz, jak mówiliśmy Ci, jak tata i mama się Ciebie pytali, czy chcesz mieć siostrę albo brata, takiego dzidziusia? zaczął Friz.

"Tak" - powiedziała dziewczynka. Wersow kontynuowała:

Pamiętasz, jak masz lalę i jest dzidzi i mała dzidzi. Chciałabyś, żeby w domu była taka dzidzia?

"Tak" - odpowiedziała Maja. Wersow dodała:

Mamusia teraz ma w brzuszku takiego dzidziusia

U mamy urośnie taaki duży brzuch mówiła Maja.

To zdecydowanie będzie przepiękna pamiątka na lata.

Wersow i Friz zostaną rodzicami po raz drugi

O tym, że Wersow jest w drugiej ciąży, razem z Frizem i małą Mają poinformowali w styczniu 2026 roku. Chwilę wcześniej poinformowali swoich fanów, że wyprowadzają się ze swojego luksusowego domu, do którego wprowadzili się zaledwie kilka lat temu. Wydało się, że chwilowo zamieszkają w należącym do Karola Wiśniewskiego domu, w którym nagrywany był pierwszy sezon "Genzie", a docelowo szukają czegoś, co znajdzie się bliżej centrum Krakowa. Teraz wydało się, że powodem takich zmian jest fakt, że niedługo ich rodzina znowu się powiększy. Pierwsza córka Wersow i Friza przyszla na świat w czerwcu 2023 roku. Szczęśliwi rodzice jednak nie wyjawili jeszcze płci swojej drugiej pociechy.

Wśród influencerek panuje obecnie prawdziwy baby boom. Narodzin drugiego dziecka oczekuje również Lil Masti, a Andziaks i Luka niedawno powitali na świecie synka.

Nie tylko Wersow i Friz. Andziaks i Luka też nagrali reakcję Charlie na rodzeństwo

Wszyscy czekali na reakcję córki Andziaks i Luki na wieść o rodzeństwie. I chociaż film o takim tytule pojawił się w sieci, rodzice wytłumaczyli, że nie pokażą nagrania z tego momentu, ponieważ był dla dziewczynki trudny. Mała Charlie potrzebowała więcej czasu, by oswoić się z wieściami. Dziś jest szczęśliwą siostrzyczką, a Andziaks niedawno podzieliła się nagraniem z pierwszego spotkania 5-latki z bratem.

