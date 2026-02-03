Poznaliśmy ich kilkanaście lat temu dzięki programowi "Taniec z gwiazdami" i od tamtej pory Lenka i Jan Klimentowie nieustannie cieszą się ogromną popularnością i sympatią fanów. Każdy ich nowy wpis na Instagramie przyciąga uwagę tysięcy internautów i nie inaczej było i tym razem.

Historia miłości Lenki i Jana Klimentów

Lenka i Jan Klimentowie poznali się, gdy Lenka miała zaledwie 10 lat, a Jan 25. On był wtedy instruktorem tańca prowadzącym warsztaty w Ostrawie, gdzie Lenka trenowała taniec jako dziecko. Z czasem ich drogi ponownie się przecięły, już gdy oboje byli dorośli i rozwijali swoje kariery taneczne. Wtedy zaczęli swój związek i choć początki nie były proste i para nawet się rozstała na pewien czas, to zawsze odnajdywali do siebie drogę, umacniając więź.

W końcu 4 czerwca 2016 roku para wzięła ślub w Ostrawie w gronie rodziny i przyjaciół. Po latach wspólnego życia ich szczęście powiększyło się jeszcze bardziej - w grudniu 2022 roku urodził im się syn Cristian. Na narodziny ich dziecka para długo czekała i przyznaje, że był to jeden z najbardziej wzruszających momentów ich życia.

Lenka i Jan Klimentowie podzielili się swoim szczęściem

Choć obecnie Lenka i Jan Klimentowie nie występują już w "Tańcu z gwiazdami", to ich losy fani regularnie mogą śledzić za pośrednictwem mediów społecznościowych. Małżonkowie chętnie dzielą się swoją codziennością, a tym razem postanowili pochwalić się chwilą, na którą czekali aż dwa lata! Okazało się, że chodzi o... rodzinne wakacje.

W końcu na wakacje po dwóch latach udało się. A teraz pytanie do was, gdzie lecimy? - przekazała para

Na InstaStories nie zabrakło również rodzinnego zdjęcia z lotniska, na którym Lenka, Jan oraz ich synek przesyłają fanom szczere uśmiechy. Nam nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć całej rodzinie udanego wypoczynku!

Lenka i Jan Klimentowie lecą na wakacje/Fot. Instagram lenkakliment

Lenka i Jan Klimentowie lecą na wakacje/Fot. Instagram lenkakliment

Zobacz także: