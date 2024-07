Programy rozrywkowe z udziałem gwiazd wciąż cieszą się ogromną popularnością w polskiej telewizji. Nic więc dziwnego, że producenci stają na głowie, aby przyciągnąć do swoich show największe z nich. Duże zmiany szykują się m.in. w formacie The Voice of Poland. Przypomnijmy: Znamy nową prowadzącą The Voice! To ona zastąpi Magdę Mielcarz

Stacja Polsat przygotowała za to na wiosnę zupełnie nowe show. Nina Terentiew kupiła licencję holenderski program "Celebirty Splash". W programie weźmie udział 12 mężczyzn i 12 kobiet, którzy zostaną podzieleni na sześć drużyn, a każda z nich pojawi się w jednym odcinku eliminacyjnym. Zadania będą polegały na wykonywaniu akrobacji, takich jak salta czy skoki z trampoliny.

W jury zasiądzie na pewno Otylia Jędrzejczak. Według jastrzabpost.pl (1-4) i Super Expresu (5-10) w programie zobaczymy również:

1. Piotr Świerczewski

2. Odeta Moro

3. Przemysław Cypriański

4. Maciej Dowbor

5. Natalia Siwiec

6. Julia Pietrucha

7. Piotr Pręgowski

8. Zbigniew Buczkowski

9. Radek Liszewski

10. Andżelika Fajcht

Czy te doniesienia okażą się prawdziwe? Przekonamy się już wkrótce.

