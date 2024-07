Jesienią częściej nosimy czarne ubrania. Choć doceniamy szlachetność tego koloru, to ubrane tak od stóp do głów wyglądamy po prostu smutno. Czasami wystarczy jeden kolorowy element, by nasz monochromatyczny strój nabrał nowego wymiaru!

Pippa Middleton do czarnej sukienki i czarnych dodatków wybrała płaszcz w kolorze indygo. Tym samym strój Pippy zyskał modny wygląd, ale wciąż pozostał elegancki i niezbyt krzykliwy.

Specjalnie dla Was, przygotowaliśmy przegląd ubrań w stylu siostry Księżnej Katarzyny.

Ceny i sklepy znajdziecie w naszej galerii.