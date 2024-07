Miley Cyrus coraz bardziej stawia na punkowe stylizacje. Młoda gwiazdka uwielbia ćwieki, ciężkie buty i kolczyki. A od momentu gdy zmieniła fryzurę jej ostry look zyskał nowy wydźwięk.

Ostatnio zamieściła na swoim profilu na Twitter.com zdjęcie, na którym ma legginsy z Urban Outfitters za ok. 120 złotych oraz szyfonową bluzkę z American Apparel za ok. 150 złotych. my niestety nie mamy tych marek w Polsce dlatego wybraliśmy się na wirtualne zakupy do River Island, gdzie znaleźliśmy kilka ciekawych zamienników.

W sklepie możecie kupić legginsy w podobnym stylu za ok. 90 złotych i T-shirt za ok. 100 złotych. do tego ciężkie buty a la glany, czarny biustonosz i złota bransoletka i look na koniec lata gotowy!

Więcej informacji i CENY produktów znajdziecie poniżej w naszej galerii: