Blanka Lipińska zdradza, jak poderwała Barona! "To ja zapolowałam na niego!"

To obecnie zdecydowanie najbardziej gorący związek w show-biznesie! Blanka Lipińska i Aleksander Baron są parą od dwóch miesięcy, ale dopiero teraz przestali się ukrywać. Po raz pierwszy paparazzi przyłapali ich na początku marca w Trójmieście, gdzie wyjechali, by trochę odpocząć i świętować Dzień Kobiet. Wtedy nie przypuszczali, że zdjęcia z ich romantycznego wypadu we dwoje obiegną prasę.

Myślałam, że dłużej uda nam się utrzymać związek w tajemnicy. Cóż mam powiedzieć? Zdjęcia nie kłamią, spotykamy się – zdradziła wówczas Blanka.

Kulisy związku Blanki Lipińskiej i Barona

Jak donosi nowy "Flesz", na początku kwietnia zakochani mieli wyjechać na pierwsze wspólne wakacje na kite'a do Al-Dżuny w Egipcie, ale epidemia koronawirusa pokrzyżowała ich plany. Dziś para już nie ukrywa łączących ich uczuć. Co więcej, przez epidemię koronawirusa mają teraz dla siebie dużo czasu, który chętnie razem spędzają i... zdecydowanie się nie nudzą!

Autorka bestsellerowych powieści erotycznych i muzyk Afromental organizują sobie domowe randki. Blanka ujawniła swoje zdolności kulinarne i przyrządza ukochanemu różne przysmaki, m.in. upiekła już dla niego bezglutenową szarlotkę, przygotowała wegetariańskie burgery i ugotowała aromatyczną zupę Pho. Pisarka przyznała też, że wspólnie z ukochanym "spędzili produktywnie noc". W tym trudnym dla wszystkich Polaków czasie Lipińska stara się szukać pozytywów.

Od wielu miesięcy nie miałam czasu sobie "pomieszkać". Teraz dodatkowo mam doskonałe towarzystwo, które uwielbia jeść, a dzięki temu ja mogę się spełniać w swojej największej pasji, czyli gotowaniu - zdradziła w rozmowie z "Fleszem" prowadząca "Tylko jeden".

Jak Blanka Lipińska poderwała Aleksandra Barona?

Do tej pory Blanka Lipińska niechętnie odpowiadała na pytania dotyczące jej związku z Aleksandrem Baronem. Teraz jednak się to zmieniło i gwiazda coraz śmielej mówi o łączących ich uczuciach. Już nie ukrywa, że Baron ujął ją poczuciem humoru i sposobem, w jaki odnosi się do kobiet: jest szarmancki, ujmujący i zabawny. W rozmowie z "Fleszem" Lipińska zdradziła też, jak udało jej się zdobyć serce muzyka!

To ja zapolowałam na niego! Słyszałam o nim wiele dobrego (śmiech) i wymyśliłam go sobie już w październiku. (...) Chwilę zajęło mi poderwanie chłopaka z telewizji, ale ostatecznie nie czas, a efekt się liczy – śmieje się pisarka!

