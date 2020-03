Blanka Lipińska i Baron pokazali nagranie z... łóżka! "Produktywnie spędziliśmy noc"

Blanka Lipińska i Baron już nie ukrywają swojego związku. Wręcz przeciwnie, coraz odważniej dzielą się z fanami kulisami tej relacji. Na najnowszych nagraniach Blanka Lipińska pokusiła się nawet o wyznanie dotyczące nocy, którą spędziła ze swoim ukochanym. Musimy przyznać, że to bardzo odważne z jej strony!

Blanka Lipińska i Baron razem w łóżku

Pierwsze plotki o tym, że Blanka Lipińska i Baron są parą, pojawiły się w mediach już kilka tygodni temu. Jednak oboje konsekwentnie milczeli i nie chcieli komentować tych doniesień. W końcu zdradziły ich zdjęcia, które ukazały się w magazynie "Flesz". Widać na nich było Blankę w objęciach Barona. Para wspólnie przechadzała się po Sopocie.

To skłoniło Blankę do potwierdzenia jej związku z Baronem. Wygląda na to, że pisarka odetchnęła z ulgą, że nie musi już nic ukrywać. Autorka "365 dni" coraz chętniej chwali się bowiem ich intymnymi chwilami. W sobotę pokazała na przykład, jak wyglądał ich "poranek".

Tak, jest trzynasta, a myśmy się dopiero obudzili. Ale produktywnie spędzaliśmy noc. To bardzo źle zabrzmiało... - powiedziała tajemniczo Blanka Lipińska.

Jednak chwilę później pisarka sprostowała swoją wypowiedź i wyjaśniła, co dokładnie robili do późna...

Siemanko od Barona, produktywnie spędzaliśmy czas, sprzątając. Naprawdę nie widziałam, że sprzątanie jest takie fajne. Życzę wam cudownego dnia, na dworze jest super ciepło, ale nie wychodźcie z domu. Wystawcie głowę przez okno albo pojeździjcie samochodem po okolicy - dodała celebrytka.

Wygląda na to, że dla tej dwójki kwarantanna ma same dobre strony... Kibicujecie im?

Ostatnio Blanka i Baron coraz częściej chwalą się na Instagramie kulisami swojego związku. Bywa gorąco...