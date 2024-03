Anna Lewandowska zawsze prezentuje się dziewczęco i promiennie, a to wszystko zasługa jej codziennej pielęgnacji. Żona piłkarza przykłada sporo uwagi do dbania o swoją skórę, a tylko nam zdradziła, jak wygląda jej domowa pielęgnacja. Zaczyna się niepozornie!

Anna Lewandowska jest jedną z najbardziej znanych Polek, a wiele kobiet traktuje ją jako wzór do naśladowania. Trenerka ma wiele pasji, z którymi chętnie się dzieli i pomaga ludziom w drodze do ich wymarzonej sylwetki. Żona piłkarza jest również dietetyczką, a zdrowe eksperymenty kulinarne nie są jej obce. Nic dziwnego więc, że może pochwalić się świetną sylwetką i promienną cerą. W rozmowie z Party.pl Anna Lewandowska zdradziła, jak wygląda jej rytuał pielęgnacyjny. Musimy przyznać, że żona Roberta wie, co robi.

Jeżeli chodzi o mój rytuał pielęgnacyjny, to jest ich kilka. Przede wszystkim dwuetapowe oczyszczanie skóry. (...) krem ochrony, a że mieszkam w Hiszpanii to cały rok, 50 na twarz. Krem pod oczy, ponieważ z wielką miłością podchodzę do moich woreczków, które bardzo kocham. Krem nawilżający, a wieczorem dodatkowo olejek z witaminą c nocny, rolowanie twarzy, masaż twarzy i maska nocna

— zdradziła Anna Lewandowska.