Różnica wieku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego szokuje fanów

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Ich relacja od początku budziła ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Para, która wspólnie prowadziła program „Pytanie na śniadanie”, długo nie komentowała plotek o swoim związku. Dopiero 7 października 2022 r. zdecydowali się oficjalnie potwierdzić, że są razem.

Aktorka i dziennikarz wcześniej przeszli przez bolesne rozstania ze swoimi wieloletnimi partnerami. Katarzyna Cichopek zakończyła swój związek z Marcinem Hakielem, z którym poznała się w 2005 r. na planie „Tańca z gwiazdami”. Z kolei Maciej Kurzajewski zakończył trwające ponad 20 lat małżeństwo z Pauliną Smaszcz. Ich nowe relacje wywołały poruszenie i liczne komentarze.

Różnica wieku Cichopek i Kurzajewskiego zaskoczyła fanów

Choć para często dzieli się zdjęciami i wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych, niewielu fanów znało jeden istotny szczegół ich relacji. Katarzyna Cichopek jest aż o 9 lat młodsza od Macieja Kurzajewskiego. Warto przypomnieć, że prezenter właśnie świętuje 53. urodziny.

Różnica wieku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego to spore zaskoczenie dla wielu fanów. Mnóstwo internautów nie spodziewało się, że wynosi blisko dekadę.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub w 2025 roku

Związek pary nabrał powagi w 2023 r., kiedy ogłosili swoje zaręczyny. Od tego momentu byli niemal nierozłączni, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. W październiku 2025 r. Cichopek i Kurzajewski wzięli ślub. Ceremonia, która odbyła się w gronie najbliższych, była jednym z najgłośniejszych wydarzeń w polskim show-biznesie.

Ich ślub nazwano nawet „royal weddingi”, co doskonale odzwierciedla skalę emocji i zainteresowania, jakie wzbudzili. Fani z entuzjazmem komentowali każdą informację związaną z uroczystością. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z przygotowań oraz pierwsze relacje z ceremonii.

Po świętach Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wybrali się w podróż do Chin. Para niedawno wróciła do Polski i już rzuciła się w wir pracy, ale wcześniej za pośrednictwem mediów społecznościowych zdała relację z ekscytującej wyprawy.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mają za sobą głośne rozwody

Zarówno Katarzyna Cichopek, jak i Maciej Kurzajewski mieli za sobą zakończone małżeństwa. Kurzajewski przez ponad 20 lat był związany z Pauliną Smaszcz. Ich ślub odbył się w 1996 r., a rozwód został orzeczony w styczniu 2020 r. Para doczekała się dwóch synów - Franciszka i Juliana.

Katarzyna Cichopek była wcześniej żoną Marcina Hakiela. Ich relacja rozpoczęła się w 2005 r. podczas udziału w programie „Taniec z gwiazdami”, a ślub wzięli trzy lata później. Ich rozwód został sfinalizowany w sierpniu 2022 r. Krótko po tym media zaczęły łączyć Cichopek z Kurzajewskim.

Po odejściu z „Pytania na śniadanie” w styczniu 2025 r., Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski rozpoczęli nowy etap zawodowy w Polsacie. Zostali gospodarzami porannego programu „Halo tu Polsat”. Ich wspólna obecność na ekranie jest kontynuacją medialnego sukcesu, który osiągnęli jako duet prowadzących.

Zobacz także: Stefano Terrazzino zaskoczył nagraniem! "W tej edycji Tańca z Gwiazdami zatańczę z…"