Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski po świętach wyruszyli w poświąteczną podróż. Tym razem zdecydowali się na dość nietypowy kierunek - Chiny, gdzie mieli okazję odkrywać lokalną kulturę i tradycje. Kadrami z podróży podzielili się z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski tworzą szczęśliwe małżeństwo

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nieco ponad dwa miesiące temu powiedzieli sobie sakramentalne "tak", rozpoczynając nowy etap wspólnego życia. Przysięgę małżeńską złożyli w gronie rodziny i najbliższych przyjaciół, a uroczystość odbyła się w malowniczym Urszulinie, w otoczeniu przyrody.

Od tamtej pory para chętnie dzieli się swoim szczęściem w mediach społecznościowych, pokazując wspólnie spędzany czas oraz kolejne podróże. Tuż po świętach małżonkowie ponownie postanowili wyjechać na urlop, wybierając tym razem nietypowy kierunek, czym ponownie wzbudzili zainteresowanie swoich fanów.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pokazali zdjęcia z podróży

28 grudnia Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski podzielili się w mediach społecznościowych relacją ze swojego wyjazdu. Para, która chętnie pokazuje fanom fragmenty prywatnego życia, zdradziła, że tym razem zdecydowała się na nietypowy kierunek podróży. Ich celem okazały się Chiny, a konkretnie miasto Shenzhen. Małżonkowie nie tylko publikują kadry z wyprawy, ale także dzielą się ciekawostkami i spostrzeżeniami na temat miasta, przybliżając obserwatorom lokalną kulturę i atmosferę miejsca.

Pozdrawiamy z Shenzhen napisała na Instagramie gwiazda serialu M jak miłość.

Zakochani zdradzili także, które miejsca udało im się zobaczyć podczas pobytu w Chinach. Wśród odwiedzonych atrakcji znalazły się między innymi słynny wieżowiec Ping An Finance Center oraz park Lianhuashan, skąd podziwiali panoramę miasta i odpoczywali w otoczeniu zieleni. Fani natychmiast zareagowali na wyjątkowe kadry pary, zostawiając mnóstwo komentarzy.

Pozdrawiam serdecznie kochani

Pięknie wyglądacie, odpoczywajcie i łapcie energię

Wyglądacie wspaniale i na pewno dobrze spędzacie czas. Dużo wrażeń pisali fani Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

