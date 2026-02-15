Kacper Tomasiak zdobył dwa medale na IO. Wróci jako milioner

Kacper Tomasiak błyskawicznie wszedł do składu polskich skoczków i już podczas debiutanckiego sezonu został najlepszym reprezentantem kraju. Skoczek wykorzystał słabszą dyspozycję doświadczonych kolegów i zachwycił w Predazzo podczas zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan - Cortina 2026. Jako 13. skoczek klasyfikacji Pucharu Świata zdołał zarobić 53 300 euro, co daje 223 900 zł. Jednak to, co wydarzyło się we Włoszech, całkowicie przyćmiło dotychczasowe osiągnięcia finansowe młodego zawodnika.

Kacper Tomasiak wywalczył srebro na igrzyskach olimpijskich. Zgarnął fortunę

W poniedziałkowym konkursie indywidualnym na skoczni normalnej Kacper Tomasiak sięgnął po srebrny medal, wywołując sensację w świecie sportu. Za ten sukces Polak otrzymał od Polskiego Komitetu Olimpijskiego aż 400 tys. zł w gotówce, 200 tys. zł w tokenach, obraz, voucher na wakacje oraz biżuterię o wartości do 2000 zł. Dodatkowo Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało mu 448 495,92 zł. Część tej kwoty (78 241,68 zł) Tomasiak otrzymał jednorazowo, a pozostała suma będzie wypłacana w miesięcznych ratach przez dwa lata.

Kacper Tomasiak z drugim medalem na igrzyskach olimpijskich. Może liczyć na dużą premię

Zaledwie kilka dni później Tomasiak zachwycił ponownie, zdobywając brązowy medal podczas konkursu indywidualnego na dużej skoczni w Predazzo. Za ten wyczyn skoczek dostał od PKOl 300 tys. zł w gotówce, 150 tys. zł w tokenach, obraz, voucher na wakacje i biżuterię o wartości do 1500 zł. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało mu dodatkowo 394 860,96 zł (61 516,80 zł jednorazowo, pozostała kwota w miesięcznych ratach po 13 889,34 zł).

Kacper Tomasiak otrzyma nagrody o wartości przekraczającej ponad 1,5 mln zł

Podsumowując występy Kacpra Tomasiaka w Predazzo, należy podkreślić, że za dwa olimpijskie medale otrzymał on łącznie ponad 1,5 mln zł w premiach gotówkowych. Do tego dochodzą nagrody rzeczowe takie jak tokeny, obrazy, vouchery na wakacje oraz biżuteria. O skali sukcesu młodego sportowca świadczy fakt, że suma nagród znacznie przekroczyła zarobki z jego debiutanckiego sezonu w Pucharze Świata. Tomasiak przeszedł do historii polskiego sportu nie tylko jako zdobywca medali olimpijskich, ale też jako beneficjent jednych z najwyższych premii dla polskich sportowców w ostatnich latach.

