Kacper Tomasiak znów zdobył medal! 19-latek z brązem

Kacper Tomasiak wprawił kibiców w osłupienie, zdobywając brązowy medal na dużej skoczni podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Predazzo. Już po pierwszej serii zajmował czwarte miejsce dzięki skokowi na 133 metry, tracąc zaledwie 3,2 punktu do podium. Druga próba okazała się przełomowa – Polak uzyskał 138 metrów, zapewniając sobie trzecie miejsce oraz drugi medal na tych igrzyskach. To sensacyjne osiągnięcie wzbudziło ogromne emocje wśród polskich kibiców, dla których ten sukces stał się powodem do dumy i radości.

Kacper Tomasiak zdobył drugi medal na zimowych igrzyskach olimpijskich! Wywalczył brąz

Nowym mistrzem olimpijskim został Domen Prevc, który zdeklasował rywali i stanął na najwyższym stopniu podium. Srebrny medal wywalczył Ren Nikaido. W pierwszej serii norweski skoczek Kristoffer Eriksen Sundal zajmował miejsce na podium, jednak ostatecznie musiał uznać wyższość Tomasiaka, który wyprzedził go w finałowej rozgrywce. Konkurs rozgrywany był na dużej skoczni w Predazzo, będącej areną spektakularnych sportowych emocji.

Kamil Stoch pożegnał się z konkursem. Odeszła legenda

Kamil Stoch, legenda polskich skoków narciarskich, po raz ostatni wystąpił w konkursie indywidualnym na zimowych igrzyskach olimpijskich. Jego pierwszy skok wyniósł 126,5 metra, a w drugiej serii uzyskał 131,5 metra, co pozwoliło mu uplasować się na 21. pozycji. Paweł Wąsek po skokach na 129,5 oraz 130 metrów zakończył zawody na 14. miejscu. Wyniki polskich skoczków pokazują, jak wymagająca i wyrównana była rywalizacja na olimpijskiej skoczni w Predazzo.

Polscy skoczkowie czekają na kolejne medale

Emocje po indywidualnym konkursie skoków narciarskich w Predazzo jeszcze nie opadły, a już w poniedziałek kibiców czeka kolejna dawka wrażeń. Na dużej skoczni zostanie rozegrany konkurs duetów, który rozpocznie się o godzinie 19.00. Polscy kibice z niecierpliwością czekają na kolejne występy swoich reprezentantów i liczą na powtórkę sukcesu Kacpra Tomasiaka.

