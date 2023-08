Tyle ich różni... Czy te słynne pary przetrwają?

Nowe romanse, które zaskoczyły nawet znawców show-biznesu i popularne pary, które więcej dzieli niż łączy. Na razie te relacje kwitną, ale czy dotrwają do sylwestra?

Są w show-biznesie pary z długim stażem, których miłości nie przeszkodziły różnice kulturowe, przepaść pokoleniowa, odmienne poglądy czy zupełnie inne życiowe wartości. To jednak wyjątki od reguły, czego dowodzi m. in. długa, ale zakończona niepowodzeniem walka o małżeństwo Kardashian-West albo zbliżający się rozwód Sofii Vergary, której mąż podobno oczekiwał, że aktorka wreszcie spokornieje.

Który głośny związek może rozpaść się jako następny? Oceniamy szanse na wspólną przyszłość najbardziej kontrowersyjnych par show-biznesu, zarówno tych z kilkuletnim, jak i z kilkumiesięcznym stażem.

Timothée Chalamet i Kylie Jenner

W plotki o relacji Kylie Jenner i dwa lata starszego Timothée Chalameta początkowo ciężko było uwierzyć. O czym oni w ogóle rozmawiają? – pytali dziennikarze kobiecych tytułów, zdziwieni spotkaniem dwóch gwiazd z przeciwnych krańców show-biznesu.

Angela Weiss/AFP/East News

Dla jej fanów Chalamet to raczej niszowe nazwisko ze świata ambitnego kina, z kolei jego odbiorcom Jenner może wydawać się sztuczną ślicznotką z Instagrama. Wychowany w środowisku nowojorskich intelektualistów, najbardziej obiecujący aktor młodego pokolenia, słynął z chronienia swojej prywatności i serii (głównie niepotwierdzonych ) romansów z ekranowymi partnerkami.

Rex Features/East News

Kylie z kolei dorastała w obstawie kamer i ochroniarzy, a rozpoznawalność i biznesowy sukces zapewniła sobie taktycznie manipulując opinią publiczną. Czy imperium kosmetyczne Jenner powstałoby, gdyby masowy odbiorca nie ekscytował się jej perturbacjami osobistymi i długą listą rzekomych ingerencji chirurgicznych?

Co ich dzieli? Pomysł na siebie i swoją karierę, ale też podejście do relacji. 27-letni Chalamet nigdy dotąd nie zbudował długotrwałego związku. Z kolei 25-letnia Jenner to matka dwójki dzieci, świeżo po rozstaniu z wieloletnim partnerem, Travisem Scottem.

Co ich łączy? Głównie miłość do mody, poznali się przecież podczas paryskich pokazów haute couture. Podobno widują się od kwietnia, ale na potwierdzenie tych plotek paparazzi mają tylko ujęcia samochodu celebrytki parkującego regularnie przed willą Chalameta. Czy dyskrecja kochanków to raczej ukłon w stronę tajemniczego wizerunku aktora? A może, jak zwykle w przypadku Jenner, trzymanie języka za zębami, aż do premiery kolejnego sezonu rodzinnego reality show?

Dua Lipa i Romain Gavras

Nie tylko Kylie Jenner nagle zmienił się gust. Największą miłością Duy Lipy był dotąd Anwar Hadid, młodziutki model, aspirujący do osiągnięcia statusu swoich sławniejszych sióstr Gigi i Belli. Po rozstaniu i serii niezobowiązujących flirtów, w tym roku Lipa ponownie znalazła miłość – tym razem u boku reżysera Romaina Gavras.

PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/East News

Starszy o 14 lat, wychowany wśród śmietanki francuskiego kina, wrażliwy na problemy i napięcia społeczne, które leżą u podstaw jego filmów, Gavras to zupełnie nowa jakość w życiu osobistym Lipy. Dzieli ich doświadczenie życiowe (reżyser jest ojcem nastoletniej córki), łączy – kreatywność i wspólne, wszechstronne zainteresowania. Romain zjadł zęby na branży muzycznej jako twórca głośnych teledysków (m. in. dla M.I.A. czy Jamiego XX), Dua z kolei próbuje uzupełnić swoje CV o role aktorskie. Kolejny po „Barbie” film z jej udziałem jest już w post produkcji.

Czy ta relacja dotrwa do końca roku? Są na to duże szanse. Zakochani chętnie pokazują się razem, a ich zdjęcia z czerwonego dywanu są pełne uśmiechu i czułości.

Jennifer Lopez i Ben Affleck

Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki? Lopez i Affleck udowodnili światu, że warto dać sobie jeszcze jedną szansę. Po raz pierwszy zaręczyli się w 2002 r., w niecały rok od premiery wspólnego, niezbyt udanego filmu „Gigli”. Na ślubnym kobiercu mieli stanąć we wrześniu 2003 r., ale odwołali ceremonię z powodu „nadmiernego zainteresowania mediów” i wkrótce po tym ostatecznie się rozeszli. W ciągu 17 lat rozłąki zdążyli założyć rodziny i przeżyć kilka rozstań, ale nigdy nie przestali ciepło wypowiadać się na swój temat.

Wielki powrót pary zwanej „Bennifer” zaskoczył wszystkich, ale wydaje się, że tym razem przetrwają przeciwności losu. Para nie ukrywa swojego szczęścia – niedawno celebrowali pierwszą rocznicę ślubu, a w nowych piosenkach Lopez rozpisuje się o zaletach męża.

Matt Baron/BEI/Shutterstock/Rex Features/East News

Choć nowe życie dawnych zakochanych może wydawać się sielanką, trudno zignorować zasadnicze różnice między Benem a Jen. Ona słynie z obsesji zdrowego trybu życia, a jej zasady to: zero używek, dużo snu i codzienne treningi. Affleck z kolei łatwo ulega pokusom i ma skłonności do nałogów. Od przeszło 20 lat aktor zmaga się z chorobą alkoholową. Kilkakrotnie podejmował się kuracji odwykowych, ale nawet w ostatnich latach zdarzały mu się potknięcia.

Lopez (oraz jego ekranowym partnerkom, m. in. Sandrze Bullock) zawsze przeszkadzały także papierosy. W czasie pierwszego związku z Jen Affleck regularnie palił przy narzeczonej, teraz chciałby zerwać z nałogiem dla dobra ich relacji. W tym celu aktor używa nikotynowych gum i e-papierosów. Czy taka taktyka może być skuteczna? Według National Health Service, brytyjskiego odpowiednika NFZ, vaping, czyli używanie e-papierosów jak np. Vuse ePod 2, może być skutecznym pierwszym krokiem przy wychodzenia z nałogu. Życzymy Benowi dużo silnej woli!

Meghan i Harry

Co obecnie dzieje się w małżeństwie Harry’ego i Meghan? Tego nie wiedzą nawet najwierniejsi fani. Wprawdzie pogłoski o rychłym rozstaniu są głównie domeną mediów z odległych krain, od Australii po Polskę, pewnym jest jednak, że wspólne życie Sussexów nie jest obecnie pozbawione wyzwań.

Michael M. Santiago/Getty AFP/East News

Po przeprowadzce pary za Ocean Harry popadł w otwarty konflikt z rodziną, został oficjalnie pozbawiony tytułu „jego książęcej mości” i wsparcia dworu. Z kolei wspólne projekty pary stoją pod znakiem zapytania. Głośne zerwanie kontraktu ze Spotify, niepewna przyszłość umowy z Neflixem, coraz rzadsze wspólne wystąpienia…

W kuluarach mówi się, że różnice między małżonkami są nie do pogodzenia – Meghan ogrzewa się w blasku fleszy i dąży do obecności w mediach, z kolei Harry marzy spokojnym o życiu z dala od kamer. Czy Sussexowie znajdą wspólny pomysł na przyszłość i będą trwać u swojego boku? To pokaże tylko czas.

Tom Brady i Irina Shayk

Najbardziej kontrowersyjny romans tego lata? Wszystko wskazuje, że Irina Shayk ma nowego chłopaka. Tym razem gustująca w sławnych i obrzydliwie bogatych rosyjska modelka zainteresowała się byłym mężem koleżanki po fachu – Tomem Brady.

Rex Features/East News

Nie wiadomo, od ilu lat ta dwójka wpadała na siebie przypadkiem, ale weselu wspólnych znajomych na Sardynii zaczęły krążyć plotki, że Irina Shayk kręciła się wokół świeżo rozwiedzionego futbolisty przez cały weekend. PR-owiec modelki początkowo kategorycznie zaprzeczał „złośliwym i fikcyjnym” pogłoskom, ale w ciągu wakacji paparazzi zdołali udokumentować nocne spotkania tej dwójki w Los Angeles i Londynie.

Romans modelki i emerytowanego futbolisty rozgrzewa media plotkarskie do czerwoności, nie tylko ze względu na bardzo długą, choć mało serdeczną, znajomość Shayk i byłej żony Brady’ego, Gisele Bundchen.

zz/XPX/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

W tle jest jeszcze wielka polityka i niepokojąco niejasne relacje amerykańskich Republikanów z rosyjskim reżimem. Brady to przyjaciel Donalda Trumpa, Shayk zaś zmaga się z oskarżeniami o proputinowskie sympatie i poparcie agresji na Ukrainę. W zeszłym roku tłumaczyła się z użycia militarnego symbolu „Z” na Instagramie, a w 2020 r. w pośpiechu usuwała swoje zdjęcie z (wcale niekrytyczną) biografią wodza. Nawet jeśli między modelką a sportowcem występuje zbieżność światopoglądu, jako para nie budzą szczególnej sympatii.