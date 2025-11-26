Telewizja Polska oficjalnie ogłosiła zakończenie etapu przyjmowania zgłoszeń do krajowych kwalifikacji do 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Jak poinformowano 25 listopada 2025 roku, pierwszy etap przygotowań dobiegł końca. Tym samym polscy artyści zakończyli możliwość ubiegania się o udział w konkursie, który odbędzie się w maju 2026 roku w Wiedniu. Co dalej? Właśnie ujawniono wszystkie szczegóły.

Eurowizja 2026: Kiedy poznamy finalistów polskich preselekcji?

Zgodnie z informacją przekazaną przez TVP, lista finalistów krajowych kwalifikacji zostanie ogłoszona 14 stycznia 2026 roku. To właśnie wtedy poznamy nazwiska artystów, którzy zmierzą się ze sobą w Wielkim Finale Polskich Kwalifikacji do Eurowizji 2026.

Komisja konkursowa, której skład zostanie ujawniony dopiero w dniu ogłoszenia finalistów, przez najbliższe tygodnie będzie oceniać nadesłane zgłoszenia. Brane pod uwagę będą m.in. oryginalność i jakość utworu, potencjał konkursowy piosenki oraz poziom wokalny i sceniczna prezentacja wykonawcy. Wybrani artyści zostaną zaproszeni na przesłuchania na żywo, by udowodnić, że ich warunki wokalne oraz interpretacja utworu są równie dobre, jak na nadesłanym nagraniu.

Dodatkowo TVP zastrzegło sobie prawo przyznania od jednej do trzech „kart uczestnictwa”, które umożliwią artystom bezpośredni awans do finału.

Jak będzie wyglądać wybór reprezentanta Polski na Eurowizję 2026?

Wielki finał polskich preselekcji do Eurowizji odbędzie się w lutym 2026 roku. To właśnie wtedy zostanie wybrany reprezentant Polski na Eurowizję 2026. TVP ogłosiło, że jedyną formą wyboru zwycięzcy będzie głosowanie SMS widzów.

Organizatorzy przewidzieli też sytuacje awaryjne. W przypadku remisu lub awarii systemu głosowania, decyzję o wyborze reprezentanta podejmie pięcioosobowe jury. Skład tego ciała zostanie wyłoniony spośród członków komisji konkursowej.

