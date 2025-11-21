W lutym 2026 roku widzowie znów wybiorą polskiego reprezentanta na Eurowizję 2026! Jak donoszą media, Telewizja Polska ma zamiar zorganizować preselekcyjny koncert w wielkiej hali z udziałem zagranicznych gwiazd. Ale to nie wszystko - o Eurowizji marzy bowiem jedna z najpopularniejszych wokalistek w naszym kraju. Kto?

Eurowizja 2026 - termin zgłoszeń

Każdy artysta, który chciałby i marzy o reprezentowaniu Polski na Eurowizji 2026 ma czas do 24 listopada br. - wtedy mija termin zgłoszeń swoich utworów. O szczegółach można przeczytać na stronie tvp.pl. Jak zaznaczają organizatorzy:

Wykonawca (główny wokalista/wokalistka) musi mieć ukończone 16 lat przed 1 maja 2026 r. oraz posiadać obywatelstwo polskie w dniu zgłoszenia. Utwór powinien trwać maksymalnie 3 minuty i powinien być piosenką premierową, tzn. nieopublikowaną i niewykonywaną (w całości ani w części) przed 1 września 2025 r.

Mery Spolsky chce reprezentować Polskę na Eurowizji 2026

Jedną z gwiazd, która już od jakiegoś czas mówi o swoim potencjalnym udziale w preselekcjach, jest Mery Spolsky. Artystka potwierdziła wszelkie spekulacje w "Pytaniu na śniadanie", gdzie promowała swój nowy album "Kocham Polskę". Piosenkarka nie chciała jednak zdradzać, który z utworów ma zamiar zgłosić/zgłosiła do preselekcji:

Potwierdzam, ogłaszam, że się zgłaszam. Nie powiem, czy już to zrobiłam, nie powiem z którą piosenką, nie chcę zapeszać! mówiła Mery

Dodała, że Eurowizja jest świetną okazją, żeby zaprezentować wielki show:

Mam ogromną przyjemność stworzenia całego show, od projektu scenografii, po szycie strojów, więc gdzie jak nie na Eurowizji wykorzystać cały ten potencjał pomysłów

Już wcześniej w rozmowie z wp.pl Mery zdradziła, że do wysłania swojej piosenki na Eurowizję zainspirowała ją tegoroczna reprezentantka Polski, czyli Justyna Steczkowska:

Mam pomysł na strój i kilka takich momentów, które będą specjalnie z mrugnięciem oka do Eurowizji. Mam wrażenie, że Justyna Steczkowska totalnie odczarowała Eurowizję i nadała jej nowego sznytu. Z tymi czarnymi skrzydłami i smokiem na scenie stała się inspiracją, że jeżeli już robić występ na Eurowizję, to należy iść po bandzie, na ile oczywiście pozwalają możliwości techniczne i finansowe

TVP i nowy pomysł na krajowe preselekcje na Eurowizję 2026

Jak poinformowały wirtualnemedia.pl Telewizja Polska chce w przyszłym roku zorganizować wielki koncert z okazji krajowych eliminacji do Eurowizji. Zazwyczaj odbywał się w siedzibie TVP, tym razem miałaby być to wielka hala koncertowa.

Przyszłoroczny Wielki Finał Kwalifikacji do Eurowizji 2026 odbędzie się po raz pierwszy w historii w dużej hali koncertowej. Jeszcze nie zdecydowano, który to będzie obiekt. Zmiana formuły pozwoli uczestniczyć w koncercie tysiącom fanów Eurowizji - wstęp na wydarzenie ma być biletowany. Termin wydarzenia nie jest znany, na pewno jednak odbędzie się on w lutym 2026 roku. czytamy

Podczas polskiego finału kwalifikacji do Eurowizji 2026 mają zaśpiewać także gwiazdy zza granicy. Czekacie?

Zobacz także: Oto piosenka Polski na Eurowizję Junior 2025. Utwór „Brightest Light” zachwycił fanów. "Wygramy to"

Komunikat TVP ws. Eurowizji i Steczkowskiej. Padł rekord!/Photo by Fabrice COFFRINI / AFP

Fani nie mogą uwierzyć w to, jak podsumowali Steczkowską w finale Eurowizji/Fot. AP Photo/Martin Meissner