Świąteczna kampania z udziałem Tomasza Karolaka, w której wcielił się w po w postać świętego Mikołaja, kojarzącego się widzom z kultowej serii "Listy do M." sprawiła, że w sieci zawrzało. W spocie aktor wręczał butelki piwa jako prezenty, by ostatecznie zdecydować się na ich zatrzymanie, komentując, że to "dobrze wyważony prezent". Mimo że reklamowany trunek był bezalkoholowy, spot wzbudził ogromne kontrowersje wśród odbiorców. Reklama szybko trafiła do szerokiego grona widzów za pośrednictwem stacji telewizyjnych, w tym TVP. Jej emisja miała miejsce w okresie przedświątecznym, co jeszcze mocniej podsyciło emocje związane z wizerunkiem świętego Mikołaja w kontekście promocji alkoholu.

Reklama z udziałem Tomasza Karolaka w ogniu krytyki

Na adres Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło ponad 20 skarg od widzów oburzonych przekazem reklamy z Tomaszem Karolakiem. KRRiT wyraziła zaniepokojenie wykorzystaniem postaci św. Mikołaja, jednoznacznie kojarzonej z dziećmi i wartościami świątecznymi, do promocji napoju piwnego, nawet bezalkoholowego.

W swoim oświadczeniu Rada uznała, że reklama może naruszać art. 18 ust. 1 Ustawy o radiofonii i telewizji poprzez godzenie w tradycyjne wartości i pozytywne skojarzenia związane z Bożym Narodzeniem. Agnieszka Glapiak, przewodnicząca KRRiT, podkreśliła, że nie ma zgody na obrażanie wartości i zakłócanie atmosfery świąt, określając spot jako epatujący brakiem szacunku i dobrego wychowania.

Nie ma zgody KRRiT na obrazę wartości, zaś dobro społeczne podlega ochronie. Niewątpliwie pokazanie postaci św. Mikołaja w negatywnym kontekście narusza przytoczoną ustawową normę. Jest to epatowanie brakiem szacunku, dobrego wychowania, ale i zakłócanie atmosfery Świąt - podkreśliła.

KRRiT wystosowała wezwanie do 68 nadawców koncesjonowanych oraz 50 nadawców zdelokalizowanych, w tym do TVP, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania emisji reklamy.

TVP podjęła decyzję w sprawie reklamy z Tomaszem Karolakiem

W odpowiedzi na wezwanie KRRiT, Telewizja Polska poinformowała, że zdecydowała się na usunięcie reklamy piwa z udziałem Tomasza Karolaka z anteny. Oświadczenie zostało przekazane do redakcji Presserwisu przez biuro prasowe TVP.

Telewizja Polska podjęła decyzję o zdjęciu reklamy z emisji. - przekazało biuro prasowe telewizji publicznej

Decyzja ta została podjęta po uwzględnieniu społecznego oburzenia, licznych skarg oraz oficjalnego stanowiska Krajowej Rady. Telewizja podkreśliła, że szanuje oczekiwania widzów i instytucji regulacyjnych, stawiając na odpowiedzialność społeczną w doborze treści reklamowych.

Fala krytyki ze strony polityków i gwiazd

Spot z Tomaszem Karolakiem wzbudził również ostrą reakcję ze strony znanych osobistości. Magdalena Biejat, polityczka, zgłosiła wniosek do KRRiT o zakaz emisji reklamy. W sprawie wypowiedziały się także Joanna Jabłczyńska, Ilona Łepkowska oraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej.

Pełczyńska-Nałęcz zaapelowała do prezydenta o niewetowanie ustawy o podniesieniu akcyzy na alkohol, zaznaczając, że promowanie piwa, nawet bezalkoholowego, w świątecznym kontekście godzi w dobro społeczne. Jej wypowiedź sugerowała, że tego typu przekazy medialne utrwalają niewłaściwe wzorce kulturowe.

