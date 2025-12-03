W szczerej rozmowie z Żurnalistą Tomasz Karolak ujawnił nieznane dotąd fakty o swoim długoletnim związku z Violą Kołakowską. Aktor opowiedział o kulisach relacji, która trwała przez 20 lat z przerwami. Karolak przyznał, że mimo wspólnego życia i dzieci, przez wiele lat nie mieszkali razem, a każdy z nich prowadził swoje odrębne życie.

Tomasz Karolak komentuje rywalizację i brak wsparcia w związku

Karolak mówił o zazdrości i napięciach związanych z sukcesami zawodowymi. Wyjawił, że doświadczał w związku mentalnej i zawodowej rywalizacji, co było dla niego trudne do zaakceptowania.

Najgorsze jest to, jak w parze jest konkurencja, jak jest rywalizacja zawodowa i mentalna. Doświadczyłem tego i odkryłem, że to jest dla mnie obce. Myślałem, że skoro ja jestem popularnym aktorem i ludzie mnie lubią, to rodzina będzie się cieszyć. Otóż nie - zdradził aktor.

Karolak zasugerował, że Viola Kołakowska oczekiwała, że pomoże jej w zdobyciu ról, co stawiało go w niezręcznej sytuacji.

To się przejawiało w tym, że: 'Ty pracujesz, a ja nie mam pracy. Zrób coś' - relacjonował Karolak.

Czyli że ja mam pójść do producenta i poprosić: 'Weźcie dajcie jej rolę'. No to przecież wyjdę na idiotę skończonego - dodał aktor.

Wyraził również swoje poczucie osamotnienia i presji, jaka towarzyszyła mu w tej relacji, pomimo prób wspierania partnerki. Karolak twierdzi, że nawet gdy dzieci były małe, zapewniali opiekę, co dawało możliwość rozwijania się obu stronom.

Karolak: "Związek był układem. Dowiedziałem się na terapii"

Podczas terapii, jak mówi aktor, zrozumiał, że jego relacja z Kołakowską nie była typowym związkiem.

Na terapii ja się dowiedziałem, że nie jestem w związku, tylko że jestem w jakimś układzie - przyznał.

To odkrycie pozwoliło mu spojrzeć na swoją relację z innej perspektywy.mKarolak przyznał również, że nie potrafił wcześniej zdefiniować natury tej relacji. Było w niej wiele sprzecznych emocji, wspólnych momentów, ale i trudnych sytuacji, które z czasem zaczęły dominować.

Ostateczne rozstanie. „Powrotów już nie będzie”

W rozmowie aktor stanowczo ogłosił, że definitywnie zakończył swój związek z Violą Kołakowską.

Rozstaliśmy się ze sobą raz na zawsze. Powrotów już nie będzie - zaznaczył z pełnym przekonaniem.

Po latach burzliwej relacji Karolak nie ma już zamiaru wracać do przeszłości. Dla niego to zamknięty rozdział. Podkreślił, że każde z nich powinno iść własną drogą, a decyzja o rozstaniu była przemyślana i ostateczna.

TOMASZ KAROLAK VIOLA KOLAKOWSKA fot. VIPHOTO/EAST NEWS