Tomasz Karolak o związku z Violą Kołakowską. "Najgorsze jest to, jak w parze jest konkurencja"
Tomasz Karolak w wywiadzie z Żurnalistą po 20 latach (z przerwami) ogłosił ostateczne rozstanie z Violą Kołakowską. "Powrotów już nie będzie" – mówi aktor, ujawniając kulisy burzliwej relacji.
W szczerej rozmowie z Żurnalistą Tomasz Karolak ujawnił nieznane dotąd fakty o swoim długoletnim związku z Violą Kołakowską. Aktor opowiedział o kulisach relacji, która trwała przez 20 lat z przerwami. Karolak przyznał, że mimo wspólnego życia i dzieci, przez wiele lat nie mieszkali razem, a każdy z nich prowadził swoje odrębne życie.
Tomasz Karolak komentuje rywalizację i brak wsparcia w związku
Karolak mówił o zazdrości i napięciach związanych z sukcesami zawodowymi. Wyjawił, że doświadczał w związku mentalnej i zawodowej rywalizacji, co było dla niego trudne do zaakceptowania.
Najgorsze jest to, jak w parze jest konkurencja, jak jest rywalizacja zawodowa i mentalna. Doświadczyłem tego i odkryłem, że to jest dla mnie obce. Myślałem, że skoro ja jestem popularnym aktorem i ludzie mnie lubią, to rodzina będzie się cieszyć. Otóż nie
Karolak zasugerował, że Viola Kołakowska oczekiwała, że pomoże jej w zdobyciu ról, co stawiało go w niezręcznej sytuacji.
To się przejawiało w tym, że: 'Ty pracujesz, a ja nie mam pracy. Zrób coś'
Czyli że ja mam pójść do producenta i poprosić: 'Weźcie dajcie jej rolę'. No to przecież wyjdę na idiotę skończonego
Wyraził również swoje poczucie osamotnienia i presji, jaka towarzyszyła mu w tej relacji, pomimo prób wspierania partnerki. Karolak twierdzi, że nawet gdy dzieci były małe, zapewniali opiekę, co dawało możliwość rozwijania się obu stronom.
Karolak: "Związek był układem. Dowiedziałem się na terapii"
Podczas terapii, jak mówi aktor, zrozumiał, że jego relacja z Kołakowską nie była typowym związkiem.
Na terapii ja się dowiedziałem, że nie jestem w związku, tylko że jestem w jakimś układzie
To odkrycie pozwoliło mu spojrzeć na swoją relację z innej perspektywy.mKarolak przyznał również, że nie potrafił wcześniej zdefiniować natury tej relacji. Było w niej wiele sprzecznych emocji, wspólnych momentów, ale i trudnych sytuacji, które z czasem zaczęły dominować.
Ostateczne rozstanie. „Powrotów już nie będzie”
W rozmowie aktor stanowczo ogłosił, że definitywnie zakończył swój związek z Violą Kołakowską.
Rozstaliśmy się ze sobą raz na zawsze. Powrotów już nie będzie
Po latach burzliwej relacji Karolak nie ma już zamiaru wracać do przeszłości. Dla niego to zamknięty rozdział. Podkreślił, że każde z nich powinno iść własną drogą, a decyzja o rozstaniu była przemyślana i ostateczna.
