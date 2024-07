W jesiennej ramówce Telewizji Polskiej pojawił się nowy serial "Wiadomości z drugiej ręki". Od poniedziałku można oglądać pierwsze odcinki produkcji zainspirowanej autentycznymi postaciami świata show-biznesu. Główna bohaterka, dziennikarka Anna Rusek, to klon Kingi Rusin. Pojawiają się też odpowiedniki Piotra Kraśko i Tomasza Lisa.

- Przyznaję, że zainteresował mnie ten serial. Tym bardziej, że słyszę od wielu osób, że główna bohaterka podobno jest stworzona na podstawie mojej osoby. Mam nadzieję, że będzie się z czego tam pośmiać - wyznała Kinga Rusin w rozmowie z "Faktem".



W rolę "Kingi Rusin" wciela się Magdalena Łaska. Aktorka, aby być bardziej realistyczna w swoich emocjach nawet przebrnęła przez książkę dziennikarki "Co z tym życiem?".



Pytanie do widzów TVP2. Jak oceniacie pierwszy odcinek tego serialu?



