Zmiany w ramówce TVN! Okazuje się, że stacja zmieniła datę premiery nowego sezonu teleturnieju "Milionerzy" oraz serialu "Druga szansa". Dlaczego? Wszystko z powodu... Roberta Lewandowskiego i polskiej kadry!

Zmiany w ramówce TVN z powodu meczu Polska-Kazachstan

Już 4 września nasza reprezentacja zmierzy się z Kazachstanem w ramach eliminacji do mistrzostw świata w Rosji. To kolejne ważne spotkanie, które być może przybliży nas do wyjazdu na Mundial w Rosji. Mecz odbędzie się w poniedziałek o 20:45 na Stadionie Narodowym. 4 września to też dla wielu stacji telewizyjnych ważny dzień, ponieważ większość stacji tego dnia rusza ze swoją jesienną ramówką. Jedną z nich jest stacja TVN, która z powodu meczu Polska-Kazachstan ( będzie transmitowany w Polsacie), zdecydowała się przełożyć start swoich hitowych produkcji.

-To może być mecz decydujący o awansie polskiej reprezentacji do Mistrzostw Świata i uznaliśmy, że rozpoczynanie sezonu w takim momencie byłoby niezbyt rozsądne - wyjaśnia w presserwis.pl Bogdan Czaja, zastępca dyrektora programowego TVN.

Dlatego też stacja TVN premierowy odcinek teleturnieju "Milionerzy" pokaże nie w poniedziałek, a we wtorek 5 września, z kolei "Druga szansa" i "Ślub od pierwszego wejrzenia" rozpoczną się w kolejny poniedziałek - 11 września.

Naszym zdaniem to dobra decyzja, bo mecze polskiej kadry od kilku lat przyciągają milionową widownię i większość widzów wybrałaby Polsat, a nie TVN. Żałujecie, że z powodu meczu nie zobaczycie już w pierwszym tygodniu września premierowych odcinków show TVN?

TVN zmienia datę premiery serialu Druga szansa

Wszystko z powodu meczu, który emitowany będzie w Polsacie już 4 września