Okazuje się, że stacja TVN już teraz pracuje nad 5. sezonem "Drugiej szansy"!

- Właśnie produkujemy czwartą edycję serialu, ale jednocześnie pracujemy również nad scenariuszem do nowych odcinków. Ich realizacja rozpocznie się za około pół roku. Co zrobić z tak fajnym serialem, jak „Druga szansa”, który widzowie ciągle chcą oglądać? Odpowiedź jest prosta: trzeba go emitować - powiedział Edward Miszczak, dyrektor programowy Grupy TVN w rozmowie z serialami wirtualnemedia.pl.