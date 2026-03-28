Ada i Natan poruszyli widzów "Mam Talent!". Agnieszka Chylińska zalała się łzami
Ada i Natan z Bydgoszczy oczarowali publiczność w programie "Mam talent". Ich wrażliwość oraz niezwykłe połączenie wyjątkowego wokalu ze skrzypcami sprawiły, że Agnieszka Chylińska nie mogła powstrzymać łez.
Szósty odcinek 17. edycji "Mam Talent!" przyniósł widzom prawdziwą falę emocji. Na scenie zaprezentował się duet z Bydgoszczy - Ada i Natan, którzy połączyli swoje talenty w poruszającym, pełnym subtelności występie. Ada oczarowała publiczność niesamowitym głosem, a Natan dopełnił magii, grając na skrzypcach. Jurorzy nie kryli wzruszenia.
Ada i Natan wywołali ogromne emocje wśród widzów "Mam Talent!"
W szóstym odcinku 17. edycji "Mam Talent!" na scenie pojawił się duet, który natychmiast skradł serca widzów - Ada i Natan z Bydgoszczy. Wokalistka zachwycała mocnym, pełnym emocji głosem, a skrzypek dopełniał całość poruszającą grą na instrumencie. Ich występ od pierwszych chwil przyciągnął uwagę zarówno publiczności w studiu, jak i telewidzów przed ekranami. Największe wrażenie pokaz zrobił na Agnieszce Chylińskiej, która z trudem powstrzymywała łzy.
To było takie bardzo tkliwe. Na moją wrażliwość ten tekst mnie zmiażdżył. Ja jestem na razie rozwalona tym bardzo
Jurorzy poruszeni występem Ady i Natana w "Mam Talent!"
Pozostali jurorzy również nie potrafili ukryć ogromnych emocji.
Myślę, że wszyscy zamarliśmy. Po raz pierwszy ten utwór spowodował, że Marcin powiedział jakąś prawdę o sobie. To wniosek, że naprawdę to było poruszające
Charyzmatyczna para udowodniła, że muzyka może poruszyć do głębi, a perfekcyjne połączenie wokalu i skrzypiec zamieniło ich występ w prawdziwe widowisko. Widownia biła brawo na stojąco, a jurorzy nie mogli ukryć swojego wzruszenia - Ada i Natan na długo pozostaną w pamięci fanów programu.
