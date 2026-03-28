Szósty odcinek 17. edycji "Mam Talent!" przyniósł widzom prawdziwą falę emocji. Na scenie zaprezentował się duet z Bydgoszczy - Ada i Natan, którzy połączyli swoje talenty w poruszającym, pełnym subtelności występie. Ada oczarowała publiczność niesamowitym głosem, a Natan dopełnił magii, grając na skrzypcach. Jurorzy nie kryli wzruszenia.

W szóstym odcinku 17. edycji "Mam Talent!" na scenie pojawił się duet, który natychmiast skradł serca widzów - Ada i Natan z Bydgoszczy. Wokalistka zachwycała mocnym, pełnym emocji głosem, a skrzypek dopełniał całość poruszającą grą na instrumencie. Ich występ od pierwszych chwil przyciągnął uwagę zarówno publiczności w studiu, jak i telewidzów przed ekranami. Największe wrażenie pokaz zrobił na Agnieszce Chylińskiej, która z trudem powstrzymywała łzy.

To było takie bardzo tkliwe. Na moją wrażliwość ten tekst mnie zmiażdżył. Ja jestem na razie rozwalona tym bardzo mówiła, z trudem powstrzymując łzy.

Jurorzy poruszeni występem Ady i Natana w "Mam Talent!"

Pozostali jurorzy również nie potrafili ukryć ogromnych emocji.

Myślę, że wszyscy zamarliśmy. Po raz pierwszy ten utwór spowodował, że Marcin powiedział jakąś prawdę o sobie. To wniosek, że naprawdę to było poruszające powiedział Agustin.

Charyzmatyczna para udowodniła, że muzyka może poruszyć do głębi, a perfekcyjne połączenie wokalu i skrzypiec zamieniło ich występ w prawdziwe widowisko. Widownia biła brawo na stojąco, a jurorzy nie mogli ukryć swojego wzruszenia - Ada i Natan na długo pozostaną w pamięci fanów programu.

