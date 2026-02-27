Finał programu "Żona dla Polaka" zbliża się wielkimi krokami. W poprzednich odcinkach poznaliśmy już decyzje trójki uczestników, a teraz wszyscy widzowie wstrzymują oddech przed tym, co ogłosi Dorota w finale 2. edycji "Żony dla Polaka". Uczestniczka wielokrotnie podkreślała, że zarówno Paweł, jak i Dawid są świetnymi mężczyznami i z pewnością sprawdzą się w roli partnerów, ale kogo ostatecznie wybierze? Tego dowiemy się w finale, ale Dorota podsyciła nieco atmosferę i zaskoczyła zdjęciem, na którym zobaczymy tylko jednego z mężczyzn. Czyżby zdradziła za dużo?

Dorota z "Żony dla Polaka" pokazała nagrania z domu w Toronto

Tuż przed wielkim finałem drugiego sezonu programu "Żona dla Polaka" w sieci pojawiły się niepublikowane dotąd materiały z udziałem Doroty. Uczestniczka zdecydowała się pokazać prawdę o tym, jak wyglądały relacje z kandydatami w jej domu w Toronto. Nagrania, których nie zobaczyli widzowie, błyskawicznie rozeszły się w internecie i wzbudziły ogromne emocje wśród fanów programu.

Na filmikach Dorota pokazała codzienność, którą dzieliła z Dawidem i Pawłem, którzy zostali w programie po odejściu Piotra i kontrowersyjnym wycofaniu się Marcina. Przed kamerą można było zobaczyć, jak kandydaci Doroty nie tylko pomagają jej w codziennych obowiązkach domowych, ale również angażują się w życie jej rodziny. Szczególną uwagę zwróciły momenty wspólnych zabaw z dziećmi Doroty, które do tej pory pozostawały poza zasięgiem kamer TVP.

Dorota pokazała to tuż przed finałem "Żony dla Polaka"

Bohaterka "Żony dla Polaka" stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje swoim fanów w Polsce, jak wygląda jej życie w Kanadzie, a także zdradza co nieco na temat kulis randkowego hitu Telewizji Polskiej. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się także sama luksusowa rezydencja Doroty z "Żony dla Polaka", gdzie nagrywane jest show.

Na dwa dni przed finałem 2. edycji "Żony dla Polaka" Dorota zdecydowała się podgrzać atmosferę wokół swojej ostatecznej decyzji i właśnie opublikowała zdjęcie ze swoim synem oraz jednym z kandydatów. Na zdjęciu Dorota pozuje z Dawidem. Czyżby w ten sposób chciała coś zasugerować?

Będziecie oglądać finałowy odcinek "Żony dla Polaka"? Jak sądzicie, kogo wybierze Dorota?

Zobacz także:

Instagram @drcadpol

Instagram @dave_polish_kangaroo