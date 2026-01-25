Agnieszka Kaczorowska i Kasia Nast były uczestniczkami drugiej edycji programu "Królowa przetrwania". Wyglądało na to, że szybko nawiązały między sobą nić porozumienia, a wspólne rozmowy i zwierzenia zbliżały je do siebie. Teraz, rok po zakończeniu nagrań, trenerka tantry powiedziała nam nieco więcej o koleżance z programu.

Kasia Nast szczerze o Agnieszce Kaczorowskiej

W programie Nast i Kaczorowska chętnie spędzały wspólnie czas, m.in. na warsztatach z intymnego masażu. W rozmowach poruszały najbardziej osobiste tematy, dzięki czemu zżywały się coraz bardziej.

Po zakończeniu programu wyglądało na to, że raczej każda poszła w swoją stronę. Nasza reporterka postanowiła więc zapytać Kasię Nast o koleżankę z programu, a przede wszystkim o hejt, jaki dotykał ją przez długie miesiące po emisji "Królowej przetrwania". Przewodniczka duchowa przyznała, że nie chce bezpośrednio odnosić się do negatywnych wpisów internautów. Jasno jednak podkreśliła, co myśli o Agnieszce Kaczorowskiej, a także zdradziła, że nadal mają ze sobą kontakt.

Ja z Agą, jak rozmawiamy, no to rozmawiamy o zupełnie innych rzeczach. I to są tematy, które są bardzo często wyciągnięte z kontekstu. Ktoś coś napisze, więc ja też nie chcę się odnosić w kontekście takich tematów. Ja mogę po prostu mówić, że ja ją niesamowicie podziwiam

Za co Kasia Nast podziwia Agnieszkę Kaczorowską? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

Kasia Nast i Agnieszka Kaczorowska, fot. Pawel Wodzynski/East News

