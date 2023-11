Wczorajszy półfinał 64. Konkurs Piosenki Eurowizji nie okazał się dla nas szczęśliwy. Zespół Tulia nie awansował do najlepszej dziesiątki i nie będzie miał już szans powalczyć o zwycięstwo. Porażkę naszych reprezentantek dość dosadnie skomentowali internauci w sieci. Ale jak się okazuje, paniom najprawdopodobniej zabrakło tylko kilku punktów, aby znaleźć się w finale! Jak Tulia komentuje swój występ? Przeczytajcie!

Joanna Sinkiewicz, Dominka Siepa, Patrycja Nowicka i Tulia Biczak miały spore szanse, aby dostać się do finału. Niestety, reprezentantki Polski nie odniosły sukcesu i jak głoszą plotki, dziewczyny zajęły 11. miejsce. Dokładne wyniki mamy poznać dopiero w soobtę po północy po wielkim fianle. Jednak ostatni wpis kierownika wykonawczego konkursu, Jona Sanda, być może zdradza nam gorzką prawdę wcześniej.

Czy kierownik Konkursu pisał o naszej Tulii? O tym przekonamy się niebawem.

A jak zespół komentuje swój występ? Panie są z siebie bardzo dumne! ;)

I dodały na swoim Facebooku:

- Dziękujemy za Wszystkie Wasze głosy i wsparcie! To kolejne, niecodzienne doświadczenie i ważna lekcja na naszym koncie. Cała miłość, energia i serdeczne słowa, które dostałyśmy od wielu zagranicznych dziennikarzy, pozostałych delegacji, oraz poznanych artystów przekonały nas, że warto dalej nieść muzyką piękno naszej kultury. Będziemy to robiły tak, jak dotychczas. Eurowizja przechodzi dla nas do historii, tym samym zaczynamy kolejny rozdział. Przed nami sezon koncertowy zapełniony po brzegi spotkaniami z Wami - zapraszamy między innymi do Sopotu. Żywy dźwięk, żywa emocja- to coś, czego nie dotkniemy w telewizji, a co chcemy Wam dawać dopóki będziemy razem. Mamy dla Was cudowne niespodzianki, które już czekają, by je wypuścić! Jedna mała iskra staje się płomieniem. Do usłyszenia - napisały.