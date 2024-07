Program Kuby Wojewódzkiego lubimy za to, że ciężko przewidzieć kto usiądzie na jego kanapie. Czasami pojawiają się autorytety ze świata filmu czy muzyki, po to aby za chwilę obok usiadły takie zjawiska jak Luxuria czy... No właśnie, zobaczcie kto.

Dzisiaj na swoim Facebooku showman zapowiedział nazwiska kolejnych gości. Po odcinku z Honey Skarbek, w którym de facto pierwsze skrzypce odegrał nieobecny Michał Piróg i jego sugestie jakoby Kuba był gejem, swoimi przemyśleniami podzielą się Trybson i Eliza z "Warsaw Shore". Oboje są najgorętszymi postaciami zimowego sezonu i wiele wskazuje, że nie inaczej będzie teraz, bowiem para spodziewa się dziecka. Przypomnijmy: Eliza z Warsaw Shore w ciąży z Trybsonem?! Mamy oficjalne stanowisko MTV

Niedawno Eliza pochwaliła się brzuszkiem ciążowym, a Trybson z dumą oznajmił, że oczekuje na "małego Trybsiaka". Za pewne u Kuby opowiedzą nie tylko o miłości, ale też nagłej popularności i zmianach w życiu.

Będziecie oglądać Trybsona i Elizę u Kuby Wojewódzkiego? Coś czujemy, że oglądalność wydania z Luxurią przy tej to będzie pikuś...

