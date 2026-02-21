Śmierć Bożeny Dykiel wstrząsnęła światem show-biznesu i fanami aktorki. Uwielbiana gwiazda "Na Wspólnej" zmarła w w wieku 77 lat. Kilka dni temu ujawniono, gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb Bożeny Dykiel. Teraz do sieci trafił nekrolog, w którym rodzina Bożeny Dykiel zwraca się z prośbą do żałobników.

Uroczystości pogrzebowe Bożeny Dykiel z państwowymi honorami i wyjątkowym apelem rodziny

Zaledwie kilka dni temu ujawniono szczegóły pogrzebu Bożeny Dykiel. Okazało się wówczas, że ostatnie pożegnanie aktorki odbędzie się 25 lutego 2026 roku w Warszawie. Msza święta żałobna rozpocznie się o godzinie 12:00 w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie, przy pl. Teatralnym 18. Następnie, o godzinie 14:00, spod bramy głównej Cmentarza Wojskowego na Powązkach wyruszy kondukt pogrzebowy.

Przed pogrzebem do sieci trafił nekrolog, w którym rodzina apeluje do żałobników.

Rodzina Bożeny Dykiel prosi o nieskładanie kondolencji i wsparcie dla organizacji z Lasek

Rodzina zmarłej nie tylko przekazała szczegółowe informacje o pogrzebie, ale także opublikowała w nekrologu przejmujący apel. Prosi ona wszystkich żałobników, aby powstrzymali się od składania kondolencji. O co jeszcze apeluje rodzina Bożeny Dykiel?

Prosimy o nieskładanie kondolencji. Zamiast kwiatów prosimy o wsparcie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach czytamy w nekrologu.

Miejsce i przebieg ceremonii pożegnalnej

Pogrzeb Bożeny Dykiel będzie miał wyjątkowy, państwowy charakter. Uroczystości rozpoczną się od mszy świętej w Kościele Środowisk Twórczych, miejscu bliskim artystycznemu środowisku, z którym aktorka była mocno związana przez całą swoją karierę. Po zakończeniu nabożeństwa żałobnicy udadzą się na Powązki Wojskowe, gdzie spocznie Bożena Dykiel.

Bożena Dykiel - artystka, której życie i twórczość odcisnęły piętno na pokoleniach widzów

Bożena Dykiel była jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich aktorek. Przez pięć dekad nie schodziła z ekranów i teatralnych scen. Jej kreacje zarówno komediowe, jak i dramatyczne, na długo zapadły w pamięć publiczności. Rola w „Alternatywach 4” oraz wieloletnia obecność w serialu „Na Wspólnej” przyniosły jej ogólnopolską popularność. Jej śmierć w wieku 77 lat poruszyła nie tylko rodzinę i bliskich, ale całe środowisko artystyczne oraz rzesze fanów.

Zobacz także: