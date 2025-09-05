Na kilkanaście minut przed rozpoczęciem spotkania Polska – Francja podczas EuroBasketu w katowickim Spodku, na trybunach pojawił się Daniel Nawrocki – syn prezydenta Karola Nawrockiego, prezydenta RP. Jego obecność była niespodziewana, ale jak się okazuje, nie była przypadkowa. Daniel Nawrocki przyszedł, by wspierać reprezentację Polski w jednym z ważniejszych meczów turnieju.

Kilka tygodni wcześniej Daniel i Karol Nawroccy pojawili się razem na ekstraklasowym meczu Lechii Gdańsk z Motorem Lublin. To dowód na ich sportowe zaangażowanie i pasję do wspierania polskich drużyn.

Daniel Nawrocki i Robert Lewandowski na trybunach meczu koszykówki

Nie tylko Daniel Nawrocki zwrócił uwagę mediów tego dnia. Starcie polskich koszykarzy z reprezentacją Francji postanowił zobaczyć nasz najsłynniejszy sportowiec. Kamery telewizyjne uchwyciły Roberta Lewandowskiego, który zasiadł na trybunach obok Lukasa Podolskiego – piłkarza Górnika Zabrze. Obaj panowie pojawili się w katowickim Spodku i uważnie śledzili przebieg spotkania koszykarskiego między Polską a Francją. Ich obecność wywołała poruszenie kibiców oraz komentatorów sportowych.

Obecność Lewandowskiego i Podolskiego nie była odosobniona. W katowickim Spodku pojawiła się większa grupa piłkarzy reprezentacji Polski. Kadrowicze przebywają aktualnie w Katowicach na zgrupowaniu przed meczami eliminacji mistrzostw świata z Holandią (czwartek, godz. 20.45) i Finlandią (niedziela, godz. 20.45).

To pierwsze zgrupowanie od trzymiesięcznej przerwy, a jednocześnie okazja, by wspólnie wspierać inne reprezentacje Polski. Już pierwszego dnia zgrupowania zawodnicy zdecydowali się odwiedzić EuroBasket i kibicować koszykarzom w meczu grupowym.

Nie jest tajemnicą, że zarówno Karol Nawrocki, jak i jego syn Daniel są zagorzałymi kibicami. Obecność Daniela Nawrockiego w Spodku to kontynuacja sportowych tradycji rodziny Nawrockich. Ich wcześniejsza obecność na meczu Lechii Gdańsk pokazuje, że nie ograniczają się wyłącznie do jednej dyscypliny.

Niestety obecność gwiazd nie przyniosła szczęścia koszykarzom tego dnia. Środowe spotkanie Polska przegrała z Francją 76:83. Jednak Biało-Czerwoni wywalczyli już awans do kolejnej rundy i nadal mogą wyjść z grupy z pierwszego lub drugiego miejsca. O tym zadecyduje czwartkowy mecz z Belgią, która już żegna się z turniejem.

Wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie

Prezydent Karol Nawrocki 3 września 2025 roku odbył swoją pierwszą oficjalną podróż zagraniczną jako prezydent RP – do Waszyngtonu. To część kontynuacji tradycji współpracy i dialogu między Polską a USA. Głównym punktem wizyty było spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Rozpoczęło się ono od przywitania przed Białym Domem, po czym obaj przywódcy udali się do Gabinetu Owalnego, gdzie odbyły się rozmowy „w cztery oczy”. Później przewidziano wspólny lunch i oświadczenia prasowe.

Wizyta w Waszyngtonie wywołała duże emocje w mediach. W trakcie spotkania Nawrockiego i Trumpa doszło do spięcia, co nie umknęło uwadze dziennikarzy. Należy jednak podkreślić, że prezydenci wymieniali między sobą mnóstwo serdecznych gestów.

Kolejnym ważnym momentem był ten, w którym Amerykanie oddali hołd tragicznie zmarłemu pilotowi F-16, majorowi Maciejowi Krakowianowi.

