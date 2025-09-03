W środę, 3 września, po godzinie 17 czasu polskiego, prezydent Karol Nawrocki został oficjalnie powitany w Białym Domu przez Donalda Trumpa. W wyjątkowy sposób rozpoczęto tę wizytę – nad Białym Domem przeleciały amerykańskie myśliwce. Ten gest miał na celu uczczenie pamięci majora Macieja Krakowiana, pilota F-16, który zginął w katastrofie pod Radomiem.

Jak zaznaczono w oficjalnym komunikacie, przelot był symbolem solidarności oraz znakiem silnej współpracy wojskowej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. W tym momencie obaj prezydenci spojrzeli w górę, oddając hołd zmarłemu pilotowi.

Hołd dla majora Macieja Krakowiana po katastrofie F-16 w Radomiu

Major Maciej Krakowian, znany również pod pseudonimem „Slab”, był doświadczonym pilotem F-16. Do tragicznego wypadku doszło 28 sierpnia po godzinie 19. Krakowian wykonywał lot treningowy przed pokazami lotniczymi Air Show w Radomiu, kiedy jego samolot uległ katastrofie. Pilot zginął na miejscu.

Zginął on podczas przygotowań do jednego z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń lotniczych w kraju, a jego śmierć poruszyła zarówno środowisko wojskowe, jak i opinię publiczną.

W wyniku tej tragedii organizatorzy podjęli decyzję o całkowitym odwołaniu wydarzenia Air Show w Radomiu. Wojsko, reagując na katastrofę, czasowo wstrzymało wszystkie loty F-16, pozostawiając wyjątek jedynie dla misji związanych z ochroną przestrzeni powietrznej.

Na miejscu katastrofy pracowało 14 wojskowych prokuratorów. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie „spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym skutkującej śmiercią osoby kierującej samolotem”.

Hołd dla polskiego pilota i rozmowy o Ukrainie. Wizyta Nawrockiego w USA poruszyła opinię publiczną

Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem

Spotkanie w Gabinecie Owalnym miało na celu omówienie kluczowych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa militarnego, współpracy energetycznej oraz sytuacji w Ukrainie. W dalszej części wizyty zaplanowano spotkanie plenarne w formule śniadania roboczego, podczas którego miały zostać poruszone kwestie strategicznego partnerstwa pomiędzy Polską a USA.

Dla Karola Nawrockiego była to pierwsza zagraniczna wizyta w roli prezydenta RP. Pomimo debiutu w nowej funkcji, nie było to jego pierwsze spotkanie z Donaldem Trumpem. W maju tego roku, jeszcze przed wyborami prezydenckimi w Polsce, Nawrocki odbył rozmowę z Trumpem w trakcie kampanii. Wówczas amerykański prezydent wyraził wobec niego nieformalne poparcie.

Wizyta w Białym Domu to nie tylko dyplomatyczny debiut prezydenta Nawrockiego, ale także demonstracja politycznego zacieśnienia relacji między Polską a USA. Oficjalna ceremonia rozpoczęła się zgodnie z protokołem – Nawrocki wpisał się do księgi pamiątkowej, a następnie obaj prezydenci przedstawili sobie członków swoich delegacji.

To spotkanie miało charakter strategiczny – dotyczyło nie tylko bieżącej sytuacji międzynarodowej, ale także przyszłości współpracy obu krajów na wielu płaszczyznach: militarnej, energetycznej i politycznej. Media zwróciły uwagę na serdeczne gesty, wymieniane przez Nawrockiego i Trumpa.

Warto przypomnieć, że tuż przed spotkaniem Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa doszło do małego zamieszania.

