Najlepsza tłumaczka świata u boku prezydenta! Kim jest Aneta Wiśniewska-Sołtykiewicz?

Na spotkaniu z Trumpem obok Nawrockiego usiadła tajemnicza kobieta. Zabrakło Marty Nawrockiej
Podczas wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu uwagę przykuła kobieta siedząca tuż obok prezydenta. Zainteresowanie jej osobą było tym większe, że do USA nie poleciała żona Nawrockiego, Marta Nawrocka. Kim jest więc tajemnicza kobieta? Wszystko już wiadomo.
W trakcie spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, które odbyło się 3 września w Białym Domu, uwagę mediów i obserwatorów przyciągnęła osoba siedząca po jego prawej stronie. Choć polski przywódca prowadził rozmowy po angielsku, towarzyszyła mu doświadczona tłumaczka, gotowa do wsparcia w kluczowych momentach.
Karol Nawrocki deklarował w kampanii wyborczej swobodną znajomość języka angielskiego i wykorzystywał tę umiejętność w międzynarodowych kontaktach. Mimo to obecność tłumaczki była wyraźnym sygnałem profesjonalnego podejścia do dyplomatycznych standardów.
Były ambasador Marek Magierowski nazwał ją „najlepszą tłumaczką na świecie”. Mowa o Anecie Wiśniewskiej-Sołtykiewicz, której obecność w tak ważnym wydarzeniu nie była przypadkiem.
Kim jest Aneta Wiśniewska-Sołtykiewicz?
Aneta Wiśniewska-Sołtykiewicz to specjalistka z bogatym wykształceniem i wszechstronnym doświadczeniem. Ukończyła lingwistykę stosowaną oraz filologię wschodniosłowiańską na Uniwersytecie Warszawskim, a także zdobyła uprawnienia pedagogiczne. Jej języki robocze to angielski i niemiecki.
Dodatkowo kształciła się na studiach podyplomowych w zakresie tłumaczeń prawniczych i sądowych oraz w zakresie służby zagranicznej w Szkole Głównej Handlowej. Doskonaliła umiejętności na seminariach organizowanych m.in. przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Komisji Europejskiej, a także na uczelniach w Pradze i Moguncji.
Od 2013 roku posiada akredytację tłumacza ustnego przy instytucjach Unii Europejskiej, co umożliwiło jej udział w wielu wydarzeniach międzynarodowych o kluczowym znaczeniu.
Aneta Wiśniewska-Sołtykiewicz awansowała na doradczynię prezydenta RP
W latach 2006–2016 Wiśniewska-Sołtykiewicz pełniła funkcję tłumacza konferencyjnego. Współpracowała z najważniejszymi instytucjami w Polsce, m.in. z Kancelarią Prezydenta RP, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Biurem Bezpieczeństwa Narodowego.
W 2020 roku odbyła staż w polskim przedstawicielstwie przy NATO. Trzy lata później zdobywała doświadczenie w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej. Dzięki tym rolom brała udział w wydarzeniach istotnych dla bezpieczeństwa i dyplomacji państwa.
Od 2016 roku pełniła rolę eksperta–tłumacza w Kancelarii Prezydenta RP i Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Odpowiadała za obsługę rozmów międzynarodowych prowadzonych przez polskie władze.
Znajomość języków angielskiego, niemieckiego i włoskiego pozwala jej swobodnie działać w złożonej przestrzeni międzynarodowej. 17 lutego 2025 roku została oficjalnie powołana na stanowisko Doradcy Prezydenta RP. Było to ukoronowanie jej wieloletniej kariery i dowód ogromnego zaufania ze strony najwyższych władz państwowych.
Wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie
O wyjeździe prezydenta RP do Waszyngtonu mówiło się wiele już od tygodnia. Tuż przed spotkaniem Karola Nawrockiego i Trumpa doszło do małego zamieszania, co jeszcze bardziej podgrzało atmosferę wokół tego wydarzenia politycznego. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych mówili o przyszłości dyplomacji, a także wojnie w Ukrainie.
W trakcie wizyty Amerykanie oddali hołd tragicznie zmarłemu pilotowi F-16, co również wywołało duże poruszenie w mediach. Choć dziennikarze cały czas wypatrywali również pierwszej damy, Marta Nawrocka nie pojawiła się na oficjalnym spotkaniu.
O tym, że nie brakowało emocji, mówi też fakt, że podczas spotkania Nawrockiego i Trumpa doszło do spięcia. W pewnym momencie prezydent Stanów Zjednoczonych ostro odpowiedział jednemu z polskich dziennikarzy.
