Najlepsza tłumaczka świata u boku prezydenta! Kim jest Aneta Wiśniewska-Sołtykiewicz?

W trakcie spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, które odbyło się 3 września w Białym Domu, uwagę mediów i obserwatorów przyciągnęła osoba siedząca po jego prawej stronie. Choć polski przywódca prowadził rozmowy po angielsku, towarzyszyła mu doświadczona tłumaczka, gotowa do wsparcia w kluczowych momentach.

Karol Nawrocki deklarował w kampanii wyborczej swobodną znajomość języka angielskiego i wykorzystywał tę umiejętność w międzynarodowych kontaktach. Mimo to obecność tłumaczki była wyraźnym sygnałem profesjonalnego podejścia do dyplomatycznych standardów.

Były ambasador Marek Magierowski nazwał ją „najlepszą tłumaczką na świecie”. Mowa o Anecie Wiśniewskiej-Sołtykiewicz, której obecność w tak ważnym wydarzeniu nie była przypadkiem.

Kim jest Aneta Wiśniewska-Sołtykiewicz?

Aneta Wiśniewska-Sołtykiewicz to specjalistka z bogatym wykształceniem i wszechstronnym doświadczeniem. Ukończyła lingwistykę stosowaną oraz filologię wschodniosłowiańską na Uniwersytecie Warszawskim, a także zdobyła uprawnienia pedagogiczne. Jej języki robocze to angielski i niemiecki.

Dodatkowo kształciła się na studiach podyplomowych w zakresie tłumaczeń prawniczych i sądowych oraz w zakresie służby zagranicznej w Szkole Głównej Handlowej. Doskonaliła umiejętności na seminariach organizowanych m.in. przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Komisji Europejskiej, a także na uczelniach w Pradze i Moguncji.

Od 2013 roku posiada akredytację tłumacza ustnego przy instytucjach Unii Europejskiej, co umożliwiło jej udział w wielu wydarzeniach międzynarodowych o kluczowym znaczeniu.

Aneta Wiśniewska-Sołtykiewicz awansowała na doradczynię prezydenta RP

W latach 2006–2016 Wiśniewska-Sołtykiewicz pełniła funkcję tłumacza konferencyjnego. Współpracowała z najważniejszymi instytucjami w Polsce, m.in. z Kancelarią Prezydenta RP, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Biurem Bezpieczeństwa Narodowego.

W 2020 roku odbyła staż w polskim przedstawicielstwie przy NATO. Trzy lata później zdobywała doświadczenie w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej. Dzięki tym rolom brała udział w wydarzeniach istotnych dla bezpieczeństwa i dyplomacji państwa.

Od 2016 roku pełniła rolę eksperta–tłumacza w Kancelarii Prezydenta RP i Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Odpowiadała za obsługę rozmów międzynarodowych prowadzonych przez polskie władze.

Znajomość języków angielskiego, niemieckiego i włoskiego pozwala jej swobodnie działać w złożonej przestrzeni międzynarodowej. 17 lutego 2025 roku została oficjalnie powołana na stanowisko Doradcy Prezydenta RP. Było to ukoronowanie jej wieloletniej kariery i dowód ogromnego zaufania ze strony najwyższych władz państwowych.

Wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie

O wyjeździe prezydenta RP do Waszyngtonu mówiło się wiele już od tygodnia. Tuż przed spotkaniem Karola Nawrockiego i Trumpa doszło do małego zamieszania, co jeszcze bardziej podgrzało atmosferę wokół tego wydarzenia politycznego. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych mówili o przyszłości dyplomacji, a także wojnie w Ukrainie.

W trakcie wizyty Amerykanie oddali hołd tragicznie zmarłemu pilotowi F-16, co również wywołało duże poruszenie w mediach. Choć dziennikarze cały czas wypatrywali również pierwszej damy, Marta Nawrocka nie pojawiła się na oficjalnym spotkaniu.

O tym, że nie brakowało emocji, mówi też fakt, że podczas spotkania Nawrockiego i Trumpa doszło do spięcia. W pewnym momencie prezydent Stanów Zjednoczonych ostro odpowiedział jednemu z polskich dziennikarzy.

