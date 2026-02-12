Jutta Leerdam stała się jednym z najgłośniejszych nazwisk trwających zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina. 27-letnia holenderska panczenistka, świeżo po zdobyciu złotego medalu w biegu na 1000 metrów, postanowiła świętować sukces w wyjątkowy sposób. Za gwiazdą sportowej imprezy natychmiast ruszyli paparazzi.

Jutta Leerdam zdobyła złoto na zimowych igrzyskach olimpijskich. Po wygranej ruszyła do butiku

Niecodzienny spacer Jutty Leerdam po Mediolanie wzbudził ogromne zainteresowanie. Medalistka olimpijska nie wybrała przypadkowego miejsca - Hermès to marka kojarzona z najwyższą klasą i luksusem. Leerdam nie opuściła sklepu z pustymi rękami, a jej wyjście zostało skrupulatnie zrelacjonowane przez fotoreporterów. Według doniesień, na twarzy sportsmenki nie znikał uśmiech, a cała sytuacja jasno pokazywała, że sukces na igrzyskach olimpijskich przekłada się nie tylko na sportowe emocje, ale i możliwość realizowania swoich zachcianek.

Tego dnia Leerdam nie była sama. Towarzyszył jej Jake Paul - partner i wsparcie podczas najważniejszych momentów igrzysk. Ich wspólne zakupy były szeroko komentowane nie tylko ze względu na związek, ale także jako pokaz wsparcia po spektakularnym zwycięstwie.

Zwyciężczyni złotego medalu olimpijskiego doskonale wie, jak zwracać na siebie uwagę. Podczas luksusowych zakupów Leerdam postawiła na jasne spodnie, sweter Louis Vuitton w delikatnym, masełkowym kolorze, denimową torebkę Chanel oraz sportowe buty. Jej stylizacja, będąca połączeniem wygody i najnowszych trendów, przyciągała wzrok nie tylko przechodniów, ale i fotoreporterów.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Jutty Leerdam okrzyknięto Miss zimowych igrzysk olimpijskich. Budzi duże kontrowersje

Jutta Leerdam to holenderska łyżwiarka szybka, mistrzyni świata i medalistka olimpijska, specjalizująca się w sprintach. Choć przede wszystkim znana jest ze sportowych sukcesów, w ostatnich latach wokół jej osoby pojawiło się kilka medialnych kontrowersji. Od pewnego czasu mówi się, że nawet Holendrzy mają już dość swojej gwiazdy.

Największe poruszenie wywołał jej związek z amerykańskim influencerem i bokserem Jake’em Paulem. W Holandii pojawiały się głosy, że bardziej skupia się na wizerunku medialnym niż na treningach. Sama Leerdam podkreślała jednak, że jej życie prywatne nie wpływa na profesjonalizm sportowy.

Zobacz także: Cały świat widział jej koszmarny wypadek na igrzyskach. Po 18:00 nadeszły wieści

Miss igrzysk Jutta Leerdam przyłapana. To zrobiła po zdobyciu medalu IPA Sport/ABACA/Abaca/East News