Trudne chwile w życiu Roberta i Anny Lewandowskich. "Długa rozłąka przed nami"

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski to jedno z najpopularniejszych małżeństw i to nie tylko w polskim show-biznesie. Gwiazdorska para ma pokaźne grono fanów, którzy dopingują ich w licznych sukcesach oraz karierze, a także z ogromnym zaciekawieniem śledzą ich rodzinne życie, w którym - jak się okazuje - nie brakuje trudnych momentów. Uwielbiana trenerka właśnie opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie, które poruszyło internautów do granic możliwości. Choć Anna Lewandowska bardzo wspiera swojego męża, teraz postanowiła pokazać jak wygląda druga strona medalu.

Anna Lewandowska o rozstaniu z Robertem Lewandowskim

Wyjazdowe mecze, zgrupowania i treningi. Anna Lewandowska w swoim ostatnim wywiadzie otwarcie przyznała, że życie jej rodziny to tak naprawdę piłka. Mimo że na Instagramie słynnej trenerki nie raz mogliśmy zobaczyć, jak razem z córeczkami ogląda piłkarskie popisy Roberta Lewandowskiego na murawie, mocno mu kibicując i skacząc ze szczęścia przy każdym golu, okazuje się, że każdy medal ma swoje dwie strony. Choć sportowiec dopiero co wrócił do domu, już ponownie musi opuścić swoich bliskich. Anna Lewandowska postanowiła pokazać, jak wyglądały ostatnie chwile Roberta Lewandowskiego z Klarą i Laurą, przed wyjazdem na mistrzostwa Europy z reprezentacją Polski. Słowa, które 4-latka powiedziała do swojego słynnego taty chwytają za serce.

”Tato, ale jak wrócisz to przywieziesz żelki" 🐻😅😂” Dobrze, że znają te domowej roboty😅 (też pyszne!)

Dziewczynki na te żelki będą musiały poczekać... minimum 4 tygodnie, bo aż tak długa rozłąka przed nami 💔 I to jest ta druga strona medalu - napisała Anna Lewandowska.

Na opublikowanym zdjęciu widzimy jak dziewczynki przytulają się do Roberta Lewandowskiego, a wręcz nie mogą się od niego oderwać. Z pewnością tak długie rozstania muszą być dla rodziny bardzo trudne. Na szczęście, ostatnio cała czwórka mogła spędzić razem nieco więcej czasu, odwiedzając słynnego piłkarza podczas zgrupowania, na którym obecna była również Marina Szczęsna z synkiem.

Najnowszy post Anny Lewandowskiej rozczulił jej obserwatorów do granic możliwości i trudno się dziwić. Choć tego wielotygodniowego rozstania nikt im nie zazdrości, internauci co do jednego są zgodni - wszyscy chcą, by Robert Lewandowski tym razem wrócił do domu jak najpóźniej!

- Ojej długo ale wyjątkowo życzę oby jak najdłużej! 🤞🏼🤞🏼🤞🏼 - Dziewczynki będą tęsknić, ale ja to mam nadzieje ze szybko nie wrócą 😂🤪🙏🏻 - Aniu życzę Robertowi i spółce żeby wrócili dopiero po 11 lipca ✊🏻✊🏻✊🏻 - Wow, to musi być ciężkie. Współczuje! - Cudnie 😍 Oby rozłąka była jak najdłuższa tzn. do finału 😅❤️ - Wspaniałe zdjęcie, aż czuć te miłość 😍❤️

Anna Lewandowska zareagowała niemal na każdy pozostawiony komentarz i wygląda na to, że ma ogromne wsparcie ze strony swoich fanów. Internauci nie kryją, że podziwiają słynną rodzinę i już czekają, na kolejne wspólne zdjęcia, oraz nagrania małych kibicek. Cóż i my liczymy, że ta rozłąka się opłaci!

Rodzinę Lewandowskich czeka kolejna, długa rozłąka. Słynny piłkarz właśnie wyjeżdża na mistrzostwa Europy z reprezentacją Polski, przez co nie będzie widział się z najbliższymi przez co najmniej cztery tygodnie. Choć wszyscy mają nadzieję, że Robert Lewandowski wróci do domu jak najpóźniej, Anna Lewandowska nie ukrywa, że nadchodzi bardzo trudny czas. Gwiazda pokazała, jak córeczki żegnają się ze swoim znanym tatą. To zdjęcie chwyciło fanów trenerki za serca.

annalewandowskahpba

Anna Lewandowska bardzo wspiera swojego męża i cieszy się jego każdym sukcesem. Mamy nadzieję, że kiedy Robert Lewandowski tym razem wróci do domu, słynna rodzina będzie miała kolejne powody do świętowania. Oby tylko piłkarz nie zapomniał o obiecanym prezencie dla swoich córeczek - żelkach!

Fani gwiazdorskiej pary nie kryją swojego podziwu. Małżeństwo Anny i Roberta Lewandowskich śledzą tysiące internautów, a ich rodzinne zdjęcia za każdym razem zbierają masę pozytywnych komentarzy!