Anna Lewandowska pokazała urocze zdjęcie córki Klary i Liama Szczęsnego. Co za przyjaźń!

Anna Lewandowska na początku maja po raz drugi została mamą. Pierwszym zdjęciem z Laurą pochwalił się na Instagramie Robert Lewandowski. Obecnie rodzina cieszy się wspólnie spędzanym czasem, a trenerka od czasu do czasu publikuje zdjęcia z córkami. Anna Lewandowska wybrała się już na pierwszy spacer z Laurą, a wózek dumnie pchała Klara. Widać, że 3-letnia dziewczynka chce być bardzo pomocna. Tym razem Anna Lewandowska pokazała zdjęcie samej Klary i podkreśliła, że jej starsza córka jest już siostrą, w dodatku bardzo odpowiedzialną. Zobaczcie urocze zdjęcie Klary! Klara Lewandowska to idealna starsza siostra! Anna Lewandowska opublikowała zdjęcie Klary w wiosennej stylizacji i refleksyjnie dodała, że jej mała córeczka jest już starszą siostrą. Struś pędziwiatr😜 energia za dwoje! I pomyśleć, że moja maleńka córeczka dziś jest już starszą, odpowiedzialną SIOSTRĄ i napisała Anna Lewandowska na Instagramie. Internauci komplementują zdjęcie Klary i dodają, że czas szybko ucieka, a rodzice często dopiero mając drugie dziecko zdają sobie sprawę, że pierwsze już tak urosło! Czas pędzi nieubłaganie ❤️ Jaka ona już duża i słodka Klara to mały słodziak Sami spójrzcie na urocze zdjęcie Klary! Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała nowe zdjęcie Klary i Laury! Rozczulający widok siostrzyczek Wyświetl ten post na Instagramie. Road Runner 😜 double energy! And to think that my little daughter is now an older, responsible SISTER ___________________ Struś pędziwiatr😜 energia za dwoje! I pomyśleć, że moja...