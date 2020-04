Trendy wiosna 2020. #Zostańwdomu i bądź stylowa jak Sylwia Bomba. Dresy mogą być szałowe!

Nasze domy w ostatnich tygodniach stały się miejscem, gdzie spędzamy cały swój czas. Dziś naszymi strojami do pracy często są dresy lub po prostu piżamy. Jednak czy nasze "ciuchy po domu" nie mogą wyglądać równie stylowo, co eleganckie kreacje biznesowe? Sylwia Bomba przekonuje, że to prostsze niż mogłoby się wydawać! Gwiazda TTV swój czas na kwarantannie spędza w stylizacji wpisanej w wiosenne trendy 2020, a dodatkowo stawia na 100% wygodę. Gdzie można kupić niedrogie dresy wpisujące się we wiosenne trendy?

Najmodniejsze komplety dresowe na wiosnę 2020

Minimalizm rządzi tej wiosny! Kobiety pokochały stylizacje w delikatnych kolorach. W sieciówkach możemy dostać mnóstwo propozycji, które wpisują się w aktualne trendy. Z powodu pandemii nasze domy zamieniły się w miejsca pracy, odpoczynku i relaksu. Idealną stylizacją zapewniającą nam wygodę ale również poczucie stylu mogą okazać się domowe dresy!

Sylwia Bomba zdecydowała się na czadowy komplet ze ściągaczami w kolorze beżowym. Jej wybór padł na produkt marki Brandloop. Taki komplet możemy kupić za 329 zł. Podobne propozycje możemy zdobyć w sieciówkach w dużo niższych cenach. Reserved proponuje spodnie dresowe w kolorze pastelowego różu czy beżu w cenie 69,99 zł a bluzy dostępne są w cenach już od 59,99 zł. Podobne możemy również upolować w Bershce w cenie 69,90 za spodnie oraz tyle samo za bluzę.

Sylwia Bomba nie musi wychodzić do pracy, żeby wyglądać stylowo. Podobnie jak inne gwiazdy pokochała dresowe stylizacje.

Dresowe komplety wpisują się we wiosenne trendy 2020. Są pożądanym elementem stylizacji szczególnie w czasach pandemii, kiedy każdy z nas spędza każdą swoją chwilę w domu. Modne minimalistyczne zestawienia możemy znaleźć w sieciówkach takich jak. Reserved.

Mat. promocyjne

Wygodnie i swobodnie a do tego wciąż stylowo? A do tego w domu?! Dlaczego nie! Oto propozycja z Bershki.