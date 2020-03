H&M wyprzedaje wiosenną kolekcję -50 procent! Oto 7 największych hitów na wiosnę 

H&M postanowił rozpocząć przedwiosenne wyprzedaże online. W sklepie internetowym H&M większość wiosennych produktów została przeceniona nawet o 50 procent. My postanowiliśmy z ponad 7 tysięcy przecenionych produktów wybrać 7 prawdziwych perełek, które są największymi hitami na wiosnę 2020. Co znajdziecie w naszym zestawieniu?

Zobacz także: Ta kurtka z Zary jest hitem Instagrama!

Piękny trencz w kolorze nude, kwiecistą sukienkę maxi, sukienkę w kropki, klasyczne białe sneakersy, spodnie z imitacji skóry (które są hitem na Instagramie!), piękna torebka-puzderko w wężowy wzór oraz oryginalny sweterek z limonkowym wykończeniem. A wszystko to kupicie za mniej niż 80 złotych!

Zobacz także: Trendy wiosna 2020. Sukienka z H&M za 79 złotych to hit Instagrama!

1. Nasza pierwsza propozycja to klasyczny beżowy trencz, H&M sprzedaje go za 79,90 zł (przeceniony z ponad 130 złotych!).

2. Kolejny must have tej wiosny to czarna sukienka w białe groszki. Model, który widzicie poniżej, został przeceniony w H&M z 79,99 na 39,90 zł!

3. Najbardziej klasyczne ze wszystkich - białe sneakersy. Te poniżej kosztowały w H&M jeszcze niedawno ok. 130 złotych, teraz kupicie je za 69,90 zł.

4. Kwiecista sukienka ze stójką, najlepiej o długości midi lub maxi, to must have na wiosnę 2020! H&M poszedł w totalny maksymalizm - sukienka, którą widzicie została przeceniona ze 150 na 79,90 zł!

5. Czarne spodnie z imitacji skóry zostały przecenione w H&M ze 129 złotych na 64,90 zł!

6. Piękna żółta torebka-puzderko z H&M we wzór skóry węża to naprawdę jedna z najsłodszych rzeczy, jakie znaleźliśmy na wyprzedażach online! Została przeceniona ze 129 na 49,99 zł!

7. Na koniec proponujemy wam żakardowy sweterek z limonkowymi napisami "Original".