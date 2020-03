Trendy wiosna 2020. Zara wypuściła nową kolekcję, z której my wybraliśmy 7 perełek

Zara wypuściła nową wiosenną kolekcję na 2020 rok, której twarzą została polska topmodelka Anja Rubik. Kolekcja utrzymana jest w stylu lat siedemdziesiątych - znajdziemy w niej piękne maxi sukienki boho, romantyczne koronki i falbanki, brązowe skórzane płaszcze i kozaki do kolan na wysokim, ale stabilnym słupku. Hiszpańska sieciówka przedstawiła kilkadziesiąt propozycji na wiosnę 2020, jednak my postanowiliśmy wybrać nasze "top 7".

Nowa kolekcja Zary to nie lada gratka dla fanek odświeżonego podejścia domu mody Celine. Z pewnością zauważycie to w poniższych przykładach. Na które ubranie się zdecydujecie? My nieśmiało uśmiechamy się w stronę naszej propozycji numer 3 - pięknej sukienki maxi w stylu boho. A wy?

Oto 7 propozycji z Zary na wiosnę 2020

1. Zara, krótka boho bluzka odsłaniająca brzuch, 139 złotych.

2. Zara, biała romantyczna bluzka, 139 złotych.

3. Zara, sukienka maxi w stylu boho, 349 złotych. To nasz hit!

4. Zara, bluzka w zwierzęcy deseń, 139 złotych.

5. Biała sukienka w kropki, Zara, 139 złotych. Pamiętaj, groszki są teraz najmodniejszym wzorem!

6. Zara, długie brązowe kozaki na słupku, 459 złotych.

7. Numer 7 to jedne z najmodniejszych spodni na wiosnę 2020 - to jeansowe kuloty! Kupicie je w Zarze za 139 złotych.