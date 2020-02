Magda Mołek w sukience znanej polskiej marki! Teraz kupisz ją o ponad połowę taniej

Magda Mołek znana jest ze swojego świetnego wyczucia stylu. Dziennikarka chętnie sięga po ubrania polskich projektantów, ponieważ wspiera rodzimy przemysł. Tak było i tym razem. Magda Mołek opublikowała właśnie zdjęcie, na którym pozuje w pięknej i niezwykle modnej, dzianinowej sukience od Bohoboco. Mamy dla was dobrą wiadomość! Teraz kupicie ten model o ponad połowę taniej!

Magda Mołek w sukience od Bohoboco

Magda Mołek postawiła na dzianinową sukienkę w kolorze rudym. Jak już wspomnieliśmy, jest to projekt duetu Bohoboco. Ten model nazywa się Gessa i jest świetną propozycją nie tylko na chłodne, jesienne wieczory. Idealnie sprawdzi się również wiosną, co udowadnia Magda Mołek. Dziennikarka zestawiła go z szarymi botkami. Stylizację uzupełniły zaś finezyjne kolczyki zaprojektowane przez Annę Orską.

Instagram

Mamy dla was dobrą wiadomość! Dzianinowa sukienka Bohoboco została właśnie przeceniona! Zamiast 1690 zł zapłacicie za nią teraz 690 zł! Skusicie się?