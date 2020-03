Trendy wiosna 2020. Oto 11 hitów z Lidla, z których stworzysz całą garderobę na wiosnę

Chcesz ubrać się w Lidlu na wiosnę 2020? Proszę bardzo! Podjęliśmy wyzwanie i znaleźliśmy 11 hitów z Lidla - a każdy z nich kosztuje mniej niż 70 złotych (oprócz naszej ostatniej propozycji!). Miksując dowolnie poszczególne elementy, jesteś w stanie stworzyć look idealny na wiosnę. Jegginsy zmiksuj z jeansową koszulą i sneakersami w kolorze pudrowego różu. Chcesz czegoś bardziej eleganckiego? Czarną sukienkę zestaw z klasyczną ramoneską. To jeszcze nie to? Połącz zieloną parkę z plisowaną spódnicą i ugly sneakers Fila. Jak widzisz, możliwości jest wiele, a wszystko - dosłownie wszystko - znajdziesz w Lidlu!

Zobacz także: Trendy wiosna 2020. 5 propozycji z Zary w najmodniejszy wzór wiosny - czyli grochy!

1. Piękna czarna sukienka z Lidla, idealna do pracy, 44,99 zł. Ta sukienka będzie pasować każdej kobiecie! Długość przed kolano i subtelny dekolt to jest to!

Lidl

2. Parka z Lidla kosztuje 49,99 zł. Możesz zdecydować się na jeden z kolorów: czarny albo zielony.

Mat. promocyjne

3. Kobiece spódnice, najlepiej o długości midi, to jeden z największych trendów zbliżającej się wiosny. Spódnice o lekko rozkloszowanym kroju, oczywiście z plisami, to pozycja obowiązkowa w szafie każdej kobiety, która chce śledzić modowe trendy. Czerwona plisowana spódnica, którą znajdziecie w Lidlu, kosztuje 39 złotych!

Mat. prasowe

4. Ramoneska z Lidla kosztuje 79,99 zł. To naprawdę dobra cena, tym bardziej że niemal identyczne modele znajdziecie w H&M czy Zarze, i są kilka razy droższe!

5. Ultralekkie beżowe sneakersy z Lidla kosztują 39,99 zł. Podobne modele lansuje m.in. Adidas czy Nike.

Mat. prasowe

6. Srebrna kurtka z Lidla łudząco przypomina tę z Reserved, z tym że jest trzy razy tańsza! Kosztuje 59 zł.

7. Plecak z wegańskiej skóry, Lidl, 39,99 zł

8. Jeansowa koszula z Lidla, 44,99 zł

9. Jegginsy z Lidla,

10. Sukienka w kwiaty, Lidl, 39,99 zł

11. Sneakersy Fila w Lidlu w zależności od modelu kosztują już od 189 złotych.