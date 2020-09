Księżna Kate znowu założyła swoje ulubione tenisówki. Nic dziwnego, że nie rozstaje się z tym modelem, ponieważ pasują niemalże do wszystkiego, a w dodatku kosztują zaledwie 239 zł! Kate Middleton słynie z eleganckich i klasycznych stylizacji i inspiruje kobiety na całym świecie. Tym razem jeden z jej ulubionych elementów garderoby dostępny jest na wyciągnięcie ręki, w dodatku w zupełnie sieciówkowej cenie! Zobacz, gdzie możesz go kupić.

Zobacz także: Trendy 2020 - spodnie culottes to hit jesieni. Pokochały je gwiazdy, a także Kate Middleton

Księżna Kate w sportowych butach z sieciówki

W przypadku księżnej Kate nie tylko wyjściowe stylizacje budzą zainteresowanie. Kobiety z całego świata bacznie śledzą również codzienny ubiór księżnej Kate, a łatwo dostępne elementy stylizacji znikają ze sklepowych półek niemalże natychmiastowo. Teraz na wyciągnięcie ręki okazują się być jedne z ulubionych sportowych butów żony księcia Williama.

Księżna Kate we wtorkowe popołudnie wybrała się do Battersea Park na spotkanie z matkami korzystającymi z telefonu zaufania w dobie pandemii. Postawiła na luźną i niezobowiązującą stylizację. Uwagę zwracają klasyczne białe trampki. To zdecydowanie jeden z ulubieńców księżnej Kate. Mowa o modelu tenisówek Superga 2750 Cotu Classic. Aktualnie dostępne są w sprzedaży za 239 zł.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek-Majdan w sneakersach za 3000 złotych! To ulubione buty influencerów na całym świecie

Księżna Kate w tenisówkach Superga 2750 Cotu Classic - to zdecydowanie jeden z ulubionych modeli butów księżnej Kate.

East News

Tenisówki Superga 2750 Cotu Classic dostępne są w cenie 239 zł.

Mat. promocyjne