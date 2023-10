Lato zbliża się coraz większymi krokami, dlatego przygotowaliśmy dla was wyjątkowy trendowy poradnik na wakcje 2020. Co będzie modne w sezonie lato 2020? Zobaczcie wybrane przez nas "must have"! Oto 7 propozycji, które muszą znaleźć się w twojej szafie.

1. Rozpinana bluzka

Ostatnio pisaliśmy o tym, że na topie są rozpinane kardigany. Ten trend zadomowił się na dobre. Teraz będziemy nosić nie tylko rozpinane swetry, ale także znacznie lepiej przystosowane do wakacyjnych temperatur... rozpinane bluzki. Tego rodzaju góra najlepiej wygląda z jeansami z wysokim stanem.

2. Minimalistyczne klapki na szpilce.

Sandałki i klapki na obcasie z paskami to już rzecz kultowa. Influencerki pokochały ten trend i jest on obecnie jednym z najbardziej lansowanych na Instagramie. Najlepszą inwestycją będą klapki typu "square toe", czyli o kwadratowym zakończeniu przodu.

3. Bluza w stylu vintage

Jeśli chodzi o krój... oversize jest nadal w modzie i taka właśnie powinna być bluza w tym sezonie. A co z kolorem? Świetnie sprawdzą się te o pastelowych barwach. Przedmiotem pożądania są jednak te, które tworzą wrażenie starych. Wyblakłe, sprane, z delikatnie pozdzieranymi nadrukami. To właśnie w tym kierunku poszła Jessica Mercedes przy tworzeniu swojej pierwszej kolekcji dresów.

4. Jeansy sprzed kilku dekad

Pozostając w klimacie vintage, warto zainwestować w jeansy, które wyglądają jakby sporo "przeszły". Ponadto ważny jest wysoki stan i nieco szersza nogawka. Wasze babcie nie będą zachwycone, ale warto zwrócić uwagę także na te z... dziurami.

5. Chustka na głowę

Nawiązań do klimatu retro jest jednak jeszcze więcej. Wśród najbardziej pożądanych elementów garderoby sezonu znalazły się także barwne chustki wiązane na głowie. Jak ją nosić? Opcja numer jeden: jako nakrycie głowy. Dosłownie! Inspiracja rodem z filmu "Piraci z Karaibów" zauważalna była m.in. na pokazie Celine.

Jeśli poprzednie rozwiązanie jest dla ciebie zbyt odważne, jedwabną chustką opleć swoją kitkę lub koka. Z pewnością zrobisz niemałe wrażenie. Ale to nie wszystko jeśli chodzi o dodatki na głowę. Z pewnością zauważyłaś, że na ulicę powróciły... chustki na głowę.

Noszą je gwiazdy muzyki pop, rybacy i... słynne redaktorki mody. Dziś to stylowy atrybut każdej fashionistki.

7. Torba z plecionej skóry

Zapleciona skóra, układająca się w symetryczną szachownicę lub fantazyjną plecionkę, to zupełnie nowy trend w akcesoriach. Nowy dyrektor kreatywny marki Bottega Veneta sprawił, że tego typu torebki są obiektem pożądania wszystkich fashionistek. Torebki z plecionej skóry przez lata były znakiem rozpoznawczym tej marki. W tym sezonie inni pozazdrościli marce sukcesu i modele z plecionką znajdziesz naprawdę wszędzie!