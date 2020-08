Trendy jesień 2020. Hitowe torebki na jesień jak z wybiegu! Wyglądają na znacznie droższe, a kosztują już 79 złotych

Modna torebka to idealne uzupełnienie każdej stylizacji. Jesienią odkładamy do szafy słomiane koszyki, które królowały latem 2020 i sięgamy po torebki w stonowanych kolorach. Rozmiar nie ma znaczenia! Wśród modnych dodatków na jesień 2020 znajdziemy zarówno małe modele, które zmieszczą jedynie portfel i telefon, jak i duże shopper bag, których pojemność nigdy się nie kończy!

W ofertach sklepów można znaleźć mnóstwo ciekawych modeli torebek na jesień 2020 inspirowanych projektami, które można zobaczyć na światowych wybiegach. Większość z nich wygląda na znacznie droższe niż są w rzeczywistości. Same zobaczcie!

1. Torebka pikowana Chanel z pokazu jesień/zima 2020 kosztuje majątek, ale podobny model znajdziemy w ofercie sklepu CCC. Torebkę marki Jenny Fairy kupimy za 79 zł! Zmieścimy w niej niezbędne rzeczy, a dzięki ponadczasowej kolorystyce będzie pasowała do każdej stylizacji.

2. Motywy zwierzęce w sezonie jesień/ zima 2020 znów powracają. Na wybiegach "zebrę" można zobaczyć między innymi wśród propozycji marki Boss. Torebkę z tym samym motywem ma ofercie marka Nobo, a co ciekawe ten model teraz ma wyprzedaży kupimy przeceniony z 219 zł na 129 zł.

3. Plecione torebki już od kilku sezonów podbijają światowe wybiegi i nadal będą królować jesienią 2020. Na pokazach jesień/zima 2020 marka Bottega Venetta zaproponowała klasyczny model z modną plecionką, a podobną torbę Nobo kupimy za 179 zł.

4. Wśród trendów na jesień 2020 królują ciemne kolory, ale nie oznacza to, że nie znajdziemy modnych dodatków w jasnym kolorze. Piękną, beżową torbę na wybiegu zaprezentował dom mody Dolce and Gabbana, a my znalazłyśmy równie ciekawy model marki Jenny fairy za 99 zł.

5. Frędzle to wzór, który regularnie powraca co kilka lat. W tym sezonie ten rodzaj dekoracji wykorzystał w swoich propozycjach dom mody Bottega Venetta. W kolekcji jesień/ zima 2020 zaprezentował torebkę z plecionką i długimi frędzlami. Ciekawą alternatywę dla tego modelu znajdziecie w Gino Rossi za 349 zł.