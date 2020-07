Małgorzata Rozenek, wraz z całą rodziną, pojawiła się na uroczystej premierze książki Wiktora Krajewskiego. Zadała szyku w śnieżnobiałej kreacji z luksusowym dodatkiem. Wybrała torebkę Burberry wartą krocie! Za ten model trzeba zapłacić prawie 4000 zł. Torebki w stylu tej od giganta mody dostępne są w H&M, czy Mohito i dostaniecie je już od 60 zł.

Małgorzata Rozenek z torebką Burberry za prawie 4000 zł

To było pierwsze publiczne wyjście Henia. Jednak nie tylko on był gwiazdą. Trudno było oderwać wzrok również od jego mamy. Żona Radosława Majdana postawiła na klasyczną stylizację. Takie eleganckie zestawienie jest bezpieczne i zawsze się sprawdza. Do na pierwszy rzut oka zwyczajnej stylizacji Małgorzata Rozenek dorzuciła luksusowe dodatki. Za tę mini torebkę marki Burberry trzeba zapłacić krocie! Wiemy, jaki to model.

Małgorzata Rozenek uwielbia luksusowe dodatki. Na dzisiejsze wyjście zdecydowała się uzupełnić swoją stylizacje luksusową torebką marki Burberry. Za ten szałowy dodatek trzeba zapłacić aż 3950 zł! Jest to model Graphic Canvas and Leather Louise Bag. Zestawiła go z białą oversizową koszulą oraz białą spódniczką, które na pierwszy rzut oka wydają się być całością.

ONS.pl

Burberry Graphic Canvas and Leather Louise Bag kosztuje aż 3950 zł.

Mat. promocyjne

Lubicie takie luksusowe dodatki? Jeżeli tak, ale nie możecie sobie pozwolić na tak duży wydatek to z pewnością spodobają Wam się te tańsze odpowiedniki.

1. Torebka marki Guess kosztuje 179 zł i jest dostępna na eobuwie.pl

Mat. promocyjne

2. Torebka VERSACE JEANS COUTURE kosztuje 389 zł i jest aktualnie w promocji na ebuwie.pl.

Mat. promocyjne

3. Okrągła torebka w modnych w tym sezonie plecieniach dostępna jest w H&M za jedyne 79,99 zł

Mat. promocyjne

4. Okrągła torebka z Mohito kosztuje 59,99 zł