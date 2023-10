Słomiane torby, które jeszcze niedawno kojarzyły się głównie z wakacyjnymi kurortami, teraz królują na ulicach! Pokochały je gwiazdy i Instagramerki. Słomiane torby w wersji XXL lansowane przez światowych projektantów to idealne uzupełnienie każdej letnie stylizacji. Są modne, wygodne i co najważniejsze można kupić hitowe modele w rewelacyjnej cenie!

Na uwagę zasługuje hitowy model słomianej torby Bagya od Isabel Marant, która kosztuje 2 tys. zł! Ta cena może szokować, ale okazuje się, że podobny model znajdziemy w topowej sieciówce. Marka H&M w swojej ofercie ma słomkową torbę shopper, która kosztuje 79 zł!

Za torebkę Isabel Marant trreba zapłacić nieco ponad 2 tys. zł. Jest doskonała i bardzo pojemna, ale jej cena sprawia zwala z nóg. Z kolei słomiana torba z H&M też prezentuje się rewelacyjne i będzie idealnym uzupełnieniem letniego looku z sukienką czy szortami w roli głównej, a co najważniejsze kosztuje 79 zł! Tylko spójrzcie na ten model!

To nie jedyna propozycja słomianej torby od szwedzkiej sieciówki. W H&M znajdziemy ogromny wybór dużych toreb na lato. Ich ceny zaczynają się już od 59 zł! Są to ponadczasowe modele, a to oznacza, że z powodzeniem posłużą nam przez kilka lat.

