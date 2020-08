Trendy jesień 2020. Zara stworzyła 30 razy tańszą torebkę inspirowaną modelem Bottega Veneta. Na Instagramie to hit!

Idealna torebka na sezon jesień/zima 2020? Oto ona! Poznajcie najpiękniejszy model z kolekcji Bottega Veneta na zbliżający się jesienny sezon. Piękna limonkowa kopertówka to obiekt pożądania wśród miłośniczek mody na całym świecie. Niestety nie dla wszystkich osiągalny, ze względu na cenę - ta torebka kosztuje około 10 tysięcy złotych. Sam kształt nie jest nowy - możecie go kojarzyć z modelu "The Pouch", który był hitem m.in. wśród polskich gwiazd w ubiegłym sezonie - zakochała się w nim między innymi Anna Lewandowska czy Małgorzata Socha. Pierwszą nowością w pomyśle Bottegi Venety jest struktura torebki - to materiał przypominający skórzaną plecionkę (ale zdecydowanie subtelniejszą niż tą lansowaną na sezon wiosna/lato 2020). Druga nowość to dość nieoczywisty jak na sezon jesień/zima limonkowy, wręcz fluorescencyjny kolor, który mocno rzuca się w oczy. Z taką torebką nikt nie przejdzie obok ciebie obojętny.

Model, który udało nam się znaleźć w Zarze, jest inspirowany właśnie kultowym modelem torebki Bottega Veneta. Ta kopertówka kosztuje w Zarze 359 złotych. Mamy świadomość, że nie jest to kopia 1:1, ale nie o to w tym chodzi! Kopertówka z Zary będzie zdecydowanie bardziej praktycznym wyborem. Dlaczego?

Stonowany oliwkowy kolor zamiast ostrej limonki jak w przypadku torebki Bottegi Venety, sprawi że założycie ją niemal do każdej stylizacji. Dodatkowo kopertówka z Zary ma pasek, dzięki któremu możecie nosić ją na dwa sposoby - jak klasyczną kopertówkę czyli po prostu w ręku, lub na pasku. PS. Pasek możecie zawsze schować do torebki! Spójrzcie na zdjęcie powyżej.

Skusisz się w tym sezonie właśnie na taką kopertówkę? Bo my zdecydowanie tak!