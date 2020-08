Małgorzata Rozenek w tym sezonie nie rozstaje się z kowbojkami. Ma ich nawet pokaźną kolekcję. Szczególną uwagę zwrócił jej ostatni model pochodzący z kolekcji Elisabetty Franchi. To jedna z ulubionych projektantek gwiazdy TVN. W kreacjach od niej pojawiała się już niejednokrotnie na salonach. Za podobne obecnie dostępne kowbojki projektu Franchi trzeba zapłacić ok 2000 zł, ale w sieciówkach można znaleźć wiele tańszych odpowiedników i to już nawet od 49 zł! Sami zobaczcie.

Kowbojki w stylu Małgorzaty Rozenek Majdan

Małgorzata Rozenek zachwyciła kowbojkami pochodzącymi z jesienno-zimowej kolekcji 2019/2020 od Elisabetty Franchi. Za podobne modele dostępne na stronie projektantki trzeba zapłacić ok. 2000 zł. Model, który wybrała gwiazda TVN to idealne połączenie kobiecej elegancji z lat 60. z nowoczesną, odważną i niecodzienną kolorystyką. To nie pierwszy raz, kiedy Małgorzata Rozenek zakłada ten model. Tymi butami furorę zrobiła już rok temu, ale jak widać trendy wciąż pozostają w modzie.

Kowbojki pokochała nie tylko Małgorzata Rozenek, ale również Doda, Blanka Lipińska czy Małgorzata Kożuchowska. Szałowy gwiezdny wzór w stylu Perfekcyjnej, chociaż w dużo spokojniejszej kolorystyce możemy dostać w sieciówce. Podobny model oferuje Pull&Bear, a na aktualnej promocji zapłacimy tylko 49,90 zł! Zobaczcie również kilka innych propozycji supermodnych kowbojek na nadchodzącą jesień.

Małgorzata Rozenek pokochała odlotowe kowbojki projektu Elisabetty Franchi z jesienno-zimowej kolekcji 2019/2020. Na taką przyjemność trzeba przeznaczyć fortunę, jednak znaleźliśmy tańsze odpowiedniki i to już od 49 zł!

Buty w stylu Małgorzaty Rozenek oferuje Pull&Bear! Sieciówka wypuściła model w bardzo podobnym wzorze, jednak pozostaje w bezpiecznej kolorystyce czerni i bieli. Ich cena to tylko 49,90 zł w aktualnej promocji! W regularnej cenie kosztowały aż 299 zł!

Modne kowbojki na jesień 2020 w stylu Małgorzaty Rozenek

Kowbojki to totalny must have w tym sezonie! Pokochała je nie tylko Małgorzata Rozenek ale również wiele innych gwiazd z okładek! Zebraliśmy dla Was kilka ciekawych modeli, które możecie znaleźć w sieci. Za te modele nie zapłacicie kilku tysięcy złotych a wyglądają równie efektownie!

1) Botki od Evy Minge w aktualniej promocji kosztują 419 zł. Ich modny zwierzęcy wzór doda waszej stylizacji pazura.

2) Osoby, którym spodobał się gwiezdny wzór z butów Małgorzaty Rozenek mogą pozostać przy tej stylistyce i zwrócić uwagę na model od Liu Jo. Za te buty trzeba zapłacić 619 zł. Ich cena przed promocją to ponad 1200 zł! Dostępne są również w kolorystyce biało-srebrnej.

3) Małgorzata Rozenek pokochała nie tylko odważne wzory ale również jednolitą kolorystykę. Godne uwagi modele można znaleźć w sieciówkach np. w Bershce. Model z Bershki kosztuje jedynie 199 zł