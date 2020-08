Małgorzata Rozenek nie zwalnia tempa jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. Codziennie publikuje nowe aktualizacje. Zainteresowanie fanów budzą nie tylko jej nowe projekty, ale również stylizacje. Tym razem nie można było przejść obojętnie obok jej butów. Małgorzata Rozenek wybrała model za ponad 2500 zł! Te sneakersy robią wrażenie! Spójrzcie na ich supermodną w tym sezonie "traktorową" podeszwę! Buty w podobnym stylu dostaniecie już od 139 zł!

Trendy jesień 2020: Małgorzata Rozenek w sneakersach Off-White

Małgorzata Rozenek to jedna z najgorętszych gwiazd w polskich show biznesie. Internautki uwielbiają jej styl, nic więc dziwnego, że wciąż dopytują o to, co ma na sobie. Świeżo upieczona mama Henryka zachwyciła właśnie masywnymi sneakersami w pastelowych kolorach. To popularny model Odsy-1000 luksusowej marki Off-White. Trzeba za nie zapłacić aż 2599 zł! Ta cena robi wrażenie!

W modelu, który ma na sobie Małgorzata Rozenek uwagę zwraca supermodna w tym sezonie podeszwa na traktorze. Buty w podobnym stylu dostaniecie na eobuwie, a ich ceny zaczynają się już od 139 zł. Podoba Wam się ten trend? Jeżeli tak, to zobaczcie tańsze propozycje z tym samym modnym elementem na podeszwie.

Małgorzata Rozenek w sneakersach Off-White za 2599 zł.

Model Małgorzaty Rozenek to Off-White Odsy-1000.

Buty na podeszwie z podeszwą na traktorze:

1. Sneakersy Big Star w kolorze fuksji kosztują 139 zł.

2. Sneakersy marki Pepe Jeans, model Eccles Techno PLS31003 Graphite 961, kosztują 269 zł i są aktualnie w promocji.

3. Sneakersy marki Fila, model Disruptor Logo Low Wmn Neon Lime, kosztują 379 zł i są aktualnie w promocji.

4. Sneakersy marki Buffalo, model Cld Cady kosztują 339 zł i są aktualnie na promocji.