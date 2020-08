Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pojawili się gościnnie na panelu jurorskim 11. edycji "Top Model". Gwiazda TVN pokazała kilka zdjęć z planu. Jej stylizacja ponownie wywołała dyskusję. Tym razem postawiła na elegancki biały garnitur polskiej marki oraz... niebotycznie wysokie buty. Ten model przeraził internautów a Perfekcyjna zapłaciła za nie aż 4000 zł. Warto?

Małgorzata Rozenek w kombinezonie polskiej marki za niecałe 600 zł oraz butach Gucci

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan byli gośćmi 11. edycji "Top Model". Gwiazda TVN jak zawsze nie zawiodła stylizacyjnie. Na panelu jurorskim pojawiła się w eleganckim kombinezonie polskiej marki ILO Prive. Model, który wybrała kosztuje 599 zł i jest dostępny w szerokiej rozmiarówce. O ile góra stylizacji była zachowawcza to buty, które wybrała Małgorzata wzbudziły niemałą dyskusję. Internauci byli pełni podziwu, jak udało jej się w nich swobodnie chodzić. Niektórzy bez ogródek określili je mianem "okropnych" ale znalazły również swoich zwolenników. Chodzi o model sandałów marki Gucci na bardzo wysokiej platformie. Za taki dodatek do stylizacji trzeba zapłacić ok. 4000 zł! Zdecydowalibyście się na taki zakup?

Małgorzata Rozenek pojawiła się na planie "Top Model". Miała na sobie kombinezon polskiej marki ILO Prive w 599 zł, największą uwagę zwracały jednak jej buty.

Model, który wybrała Małgorzata Rozenek pochodzi z domu mody Gucci. To model Gucci Blue/White Leather Striped Sally Platform Wedge, za które trzeba zapłacić ok. 4000 zł!