Biorąc pod uwagę jesienne temperatury w Polsce ten trend jest jak najbardziej trafiony. Projektanci już od kilku sezonów promują zarówno te prawdziwe jak i ekologiczne, jednak najważniejsze to, by znalazły się w garderobie każdej szanującej się fashionistki.

Na jesieni najmodniejszą wersją futra będzie to w najbardziej mocnych kolorach. Różowe jak od Emanuela Ungaro, czy Gucci, niebieskie w stylu Armaniego, czy zielone jak u Prady, czy Louis Vuitton.

Reklama

Gwiazdy takie jak Kate Moss, Eva Herzigova, Joanna Horodyńska i Doda już kochają się w kolorowym pluszu, a Ty?!

Reklama

JM